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    Birliğine giden askeri öldürdüler

    İHA
    15 Ağustos 2017 - 15:58Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 16:01

    Mersin'de Kıbrıs'a vatani görevini yapmaya gitmek üzere feribot beklerken yiyecek bir şeyler yemek için girdiği kafede hesaba itiraz eden, çıkan kavgada bıçaklanan Jandarma Er Furkan Mırak hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, olay, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıs'ta askerlik yapan Jandarma Er Furkan Mırak (20), Taşucu Limanı'nda feribot beklerken birşeyler yemek için bir kafeye girdi. Burada gelen hesaba itiraz eden Mırak ile bar çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada ise iddiaya göre bar çalışanlarından H.I., Furkan Mırak'ı bıçakladı. Mırak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli H.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Jandarma Er Furkan Mırak'ın cenazesi otopsi işlemleri için askerler ve yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Mırak'ın cenazesinin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

    Etiketler: Mersin , Asker , bıçaklandı
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