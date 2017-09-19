Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir ilk

New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk kez konşma yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle;

ABD'nin hiçbir şey elde edemediği anlaşmalara girmeyeceğiz. Tarihte görüldüğü gibi; fedakarlıklarımız Amerikan karakterlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı.

Beraber çalışıp terörizmle bizi tehdit edenlere karşı birlik olmalıyız.

Nükleer silahlar dünyamızı tehdit etmektedir. Kuzey Kore'nin artık bazı şeyleri fark etmesinin zamanıdır. Nükleer silahlardan arınmanın tek geleceği olduğunu anlamalıdır. BM son derece sert adımlar atmıştı. Buradan hepinize teşekkür ederim ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

Kim Jong Un rejiminin düşmanca tavrını sona erdirmesi için çalışmalıyız. Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten geri durmayız.