‘Birleşmek isteyenler Türkiye’de kalabilirdi’

ALMANYA İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Jutta Cordt ile birlikte geçen yıla ait mülteci sayısını açıkladı. Buna göre Almanya'ya gelen mülteci sayısı geçen yıl da 100 bin civarında azaldı. 2017'de 186 bin 644 mülteci iltica başvurusunda bulundu. 2016'da bu sayı 280 bindi. Mülteci krizinin yaşandığı 2015'te ise 890 bin mülteci Almanya'ya geldi. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere sorunu önemli ölçüde kontrol altına aldıklarını, ancak önlerinde halen çok iş bulunduğunu belirtti. Bakan de Maiziere, “Uluslararası mülteci krizi henüz bitmedi. Avrupa onlarca yıl daha bu sorunla karşı karşıya olacak” dedi.

60 TEHLİKELİ SINIR DIŞI EDİLDİ

BAMF’nin verdiği bilgiye göre 2017’de 600 bin sığınma başvurusu karara bağlandı. Günde ortalama bin 640 sığınma başvurusu sonuçlandırıldı. Geçen yıl 60 tehlikeli mülteci sınır dışı edildi. Sığınma başvurusu reddedilen 26 bin civarında mülteci ülkesine geri gönderildi. Geri gönderilen ülkelerin başını Tunus, Cezayir ve Fas çekiyor.

Böylece geçen yıl Almanya'ya iltica edenlerin sayısı yeni kurulacak büyük koalisyonun yılda en fazla 180 bin ile 220 bin arasında sınırladığı mülteci sayısının altına düştü.

İçişleri Bakanı de Maiziere, mülteciler için aile birleşimindeki sınırlandırmayı savundu. Mültecilerin büyük çoğunluğunun Türkiye'den gelen Suriyeliler olduğunu belirten Bakan, “Ailenin bir arada kalmasını istiyorlarsa, Türkiye'de kalabilirlerdi” dedi.