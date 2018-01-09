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    Birleşik Krallık'tan ilginç karar! "Borcu silmiyoruz"

    DHA
    09.01.2018 - 11:43 | Son Güncelleme:

    Birleşik Krallık, Kuzey Kore’nin 40 yılı aşkın bir süredir ödenmeyen borcunu iptal etmekten vazgeçti.

    Amerika’nın Sesi radyosunun haberine göre, Birleşik Krallık hükümeti Kuzey Kore’nin yaklaşık 40 yıl önce yalnızca yüzde 20’sini ödediği borcunun affedilmesine ilişkin kararını geri çekti.

    Birleşik Krallık merkezli bir firma olan GKN Otomotiv, 1972 yılında Kuzey Kore’de yapılması planlanan bir petrokimya kompleksi için Kuzey Kore’ye 7.86 milyon sterlin yardımda bulunmuştu.

    Birleşik Krallık, kompleksin tamamlanmasının ardından borcun yalnızca yüzde 20’sini ödeyen Kuzey Kore’nin Güney Kore’yle birleşmesinden sonra borcun tamamını ödeyebileceği ihtimalini göz önüne alarak borcun affına iliştin planı geri çekti.

    Habere göre, 2013 yılında Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UK Export Finance) kuruluşu, borcun ödenmesini sağlamak için gösterilen çabanın bir sonuca varmayacağı kararını vererek, borcun silinmesini uygun bulmuştu.

    Etiketler: ingiltere , haber , haberler
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