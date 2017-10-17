"Birleşik Krallık’ta enflasyon henüz zirveyi görmedi"

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda konuşan Carney, Avrupa Birliği (AB) referandumundan bu yana sterlindeki değer kaybının enflasyonun artmasına neden olduğunu belirterek, “Enfasyonun önümüzdeki aylarda potansiyel olarak yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkması beklediğimiz bir durum.” değerlendirmesinde bulundu.



Ülkede henüz enfasyonun zirve seviyesini görmediğinin altını çizen Carney, bankanın asli görevinin yüzde 2 olan enflasyon hedefinin gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti.

İleride politika faizini azaltabilmek için hemen artışa gitmenin doğru bir strateji olmadığına işaret eden Carney, “Gelecekteki potansiyel şoklar için faiz artışı yapmak, enflasyon hedefimizde kalmak anlamına gelmiyor."ifadesini kullandı.

Enflasyon görünümünü değerlendiren Carney, “Büyük olasılıkla Para Politikası Kurulu adına Maliye Bakanı Philip Hammond’a bu konuda mektup yazmak durumunda olacağım. Enflasyonun ekim ayında zirve noktasına yaklaşmasını bekliyoruz. Ekim ve kasım enflasyon verileri potansiyel olarak yüzde 3 seviyesinin üzerinde olacak.” dedi.



Önemli olanın bankanın yetki alanındaki eylemlere odaklanmak olduğunu belirten Carney, "Fiyat istikrarına ve finansal istikrara katkıda bulunabiliriz. Eylemlerinizin ekonomideki diğer değişkenler üzerinde etkileri var. Fakat ortaya çıkan sonuçlar bankanın hedefleri değil. Uzun vadede verimliliğin artırılması üzerinde çok az etkimiz var." yorumunu yaptı.

Merkezi Avrupa Birliği’nde olan bankaların Birleşik Krallık’ın AB’den çıkışı için henüz yeterli ölçekte hazırlık yapmadığını belirten Carney, “Burada biz bunun için hazırlıklar yapıyoruz. AB’de bunun çok daha azı yapıldı.” dedi.

Carney, İngiltere Merkez Bankası’nın parasal politikasının teşvik edici nitelikte olduğunu belirterek, ilerleyen dönemde Birleşik Krallık ekonomisinin çeşitli zorluklarla karşı karşıya gelebileceği uyarısında bulundu.

Birleşik Krallık’ta eylül ayı itibarıyla tüketici fiyat endeksi yıllık bazda 2012 yılının nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini görerek yüzde 3 artış kaydetti.