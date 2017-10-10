Birleşik Krallık’ın savunma şirketi bin 915 kişiyi işten çıkaracak

Şirketten yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’taki donanma ve istihbarat sistemlerine ilişkin operasyonlarında küçülmeye gidileceği ve bin 915 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Özellikle Typhoon jetlerinin üretimine ilişkin siparişlerde düşüş yaşandığı, Katar’dan gelmesi beklenen siparişlere kadar üretimin yavaşlatılacağı bildirildi.

Planlama kapsamında yaklaşık bin 400 çalışanın ise Birleşik Krallık’taki diğer havacılık ve bilgi sistemleri operasyonlarına kaydırılacağı belirtildi.

Açıklamada işten çıkarma sürecinin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlamasının planlandığı kaydedildi.



Şirketin Warton, Samlesbury, Lancashire operasyonlarından 750, Brough ve East Yorkshire operasyonlarından 400, RAF Marham ve RAF Leeming operasyonlarından 245, Portsmouth ve Solent Bölgesindeki operasyonlarından 340, Londra, Guildford operasyonlarından 150, diğer operasyonlarından ise toplam 30 kişinin işten çıkarılması planlanıyor.



Şirketin Üst Yöneticisi Charles Woodburn, konuya ilişkin açıklasında organizasyondaki değişimin şirketin rekabet ve inovasyon gücünü artırmayı amaçladığını kaydetti.

Woodburn, “Bu değişim maalesef bazı operasyonlarımızdaki çalışan sayısını azaltmayı içeriyor. Bunun bazı çalışanlarımız için üzücü bir haber olacağını biliyorum. Fakat değişimden etkilenenler için gereken herşeyi yapmak konusunda kararlıyım.” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık’ın en büyük işçi sendikalarından Unite’ın Genel Sekreter Yardımcısı Steve Turner ise, “Bu karar sadece Britanya’nın savunma sanayisindeki bağımsızlığını zayıflatmakla kalmamakta, aynı zamanda ülkede yetenek gerektiren istihdama da zarar vermektedir.” ifadesini kullandı.



