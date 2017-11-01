Birleşik Krallık’ın petrol ve doğalgaz rezervi 5,7 milyar varile ulaştı

Petrol ve Doğalgaz Otoritesi'nden (OGA) yapılan açıklamada ülkenin topraklarında ve kara sularında bulunan (offshore) toplam petrol ve doğalgaz rezervinin yaklaşık 5,7 milyar varile eşdeğer olduğu belirtildi.

Geçen yılın sonunda ülkenin kara sularındaki toplam petrol ve doğalgaz rezervinin yaklaşık 6,3 milyar varile eş değer olduğu açıklanmıştı.

Açıklamada, "Şu an eldeki üretim verileri dikkate alındığında toplam rezervin 5,7 milyar varille eş değer olduğunu tahmin ediyoruz. Bu tahminin içerisinde gelecekte yapılacak potansiyel keşifler yer almıyor." ifadesine yer verildi.

10 İLA 20 MİLYAR VARİLE ULAŞABİLİR VURGUSU

Öte yandan açıklamada Birleşik Krallık topraklarında ve kara sularında bu zaman kadar yapılmış keşifler ve gelecekte yapılacak keşifler birlikte hesaplandığında ülkede toplam doğalgaz ve petrol rezervinin 10 ila 20 milyar varile ulaşabileceği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OGA Operasyonlar Direktörü Gunther Newcombe ise, "Birleşik Krallık toprakları ve kıta sahanlığı keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen toplam 10 ila 20 milyar varile eş değer petrol ve doğal gaz rezervi ile dünya klasmanında bir bölge. OGA’nın bu kaynak temelinde keşifleri canlandırmak, ekonomik iyileşmeyi artırmak, endüstri ve hükümet ile yakından çalışmak gibi önemli bir rolü var. Bu havzanın işleve geçmesi için ek yatırım yapılması, teknolojin kullanılması, şirketlerin mevcut ve yeni keşiflerde işbirliğinde bulunması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.