Birleşik Krallık bütün yakıt istasyonlarından elektrik doldurma cihazlarını zorunlu kılacak

Birleşik Krallık bütün yakıt istasyonlarının zorunlu olarak elektrikli araçlar için şarj doldurma cihazı bulundurmaları gerekliliğini içeren bir yasa açıkladı.

Otomasyon ve Elektrikli Araçlar Yasası, Kraliçenin parlamento konuşması sırasında açıklanmıştı ve devletin elektrik ücretlendirme altyapısını geliştirmeye amacına dayanıyor. Yasa ayrıca elektrikli araç şarj noktalarının erişime kolay, Birleşik Krallığın her ucunda çalışır durumda ve teknik ve operasyonel standartları belli bir seviyede olmasını içeriyor.

Ancak elbette akılda kalmalıdır ki elektrikli şarj cihazları altyapısının kurulması yalnızca hükümetlerin omuzlarında olması gereken bir görev değil. RAC Foundation yöneticisi Steve Gooding açıklamasında, "eninde sonunda halkın şarj altyapısına yaptığı destek özel sektörün desteğiyle aynı seviyeye gelmek durumunda" dedi.

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