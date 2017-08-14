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Birleşik Krallık bütün yakıt istasyonlarından elektrik doldurma cihazlarını zorunlu kılacak

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 11:51Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 12:14

Elektrikli arabaların 2018 yılına kadar gazdan gücünü alan arabalarla fiyat eşitliğini sağlaması bekleniyor ve dünya çapında çeşitli hükümetler artan taleple paralel giden kararlar alıp yürürlüğe koyuyor.

Birleşik Krallık bütün yakıt istasyonlarının zorunlu olarak elektrikli araçlar için şarj doldurma cihazı bulundurmaları gerekliliğini içeren bir yasa açıkladı. 

Otomasyon ve Elektrikli Araçlar YasasıKraliçenin parlamento konuşması sırasında açıklanmıştı ve devletin elektrik ücretlendirme altyapısını geliştirmeye amacına dayanıyor. Yasa ayrıca elektrikli araç şarj noktalarının erişime kolay, Birleşik Krallığın her ucunda çalışır durumda ve teknik ve operasyonel standartları belli bir seviyede olmasını içeriyor.

Ancak elbette akılda kalmalıdır ki elektrikli şarj cihazları altyapısının kurulması yalnızca hükümetlerin omuzlarında olması gereken bir görev değil. RAC Foundation yöneticisi Steve Gooding açıklamasında, "eninde sonunda halkın şarj altyapısına yaptığı destek özel sektörün desteğiyle aynı seviyeye gelmek durumunda" dedi.

 Birleşik Krallık bütün yakıt istasyonlarından elektrik doldurma cihazlarını zorunlu kılacak tarafından hazırlanmıştır.

Etiketler: Elektrikli Araba , araba , teknoloji , ontrava , ingiltere , birleşik krallık , kobihaberleri , kobi haberleri , otomobil , Otomobil
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