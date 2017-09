“Birleşik Krallık boşanma tazminatı için 20 milyar Euro teklif edecek” iddiası

The Financial Times gazetesinin isimleri gizli tutulan kaynaklara dayandırdığı manşet haberinde Birleşik Krallık Başbakanı May’in AB’ye 20 milyar Euro ödenmesi konusunda hazırlık yaptığı belirtildi.



Haberde, May’in 22 Eylül’de İtalya’nın Floransa kentinde yapacağı konuşma kapsamında bu hazırlığı duyuracağı iddia edildi.



Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılacağı 29 Mart 2019 tarihinden önce mevcut anlaşmalar kapsamında mali yükümlülüklerinin gereklerini yerine getirmesi gerekiyor.



Birleşik Krallık'ın yükümlülükleri karşılığında AB’ye ne kadarlık bir boşanma tazminatı ödemesi gerektiği konusunda farklı rakamlar telaffuz ediliyor.



Mart ayında Birleşik Krallık yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in ülkeye toplam maliyetinin yaklaşık 50 milyar sterlin olabileceğini söylemişti.



Juncker, “Bilimsel olarak Birleşik Krallık'ın yükümlülüklerinin neler olduğunu hesaplamalıyız. Buna göre bir fatura ödenmek zorunda.” ifadelerini kullanmıştı. Birleşik Krallık'ın toplamda ödemesi gereken meblağın basında yer aldığı gibi 50 milyar sterlin seviyesinde olup olmadığının sorulması üzerine de Juncker “Yaklaşık olarak o seviyede.” şeklinde cevap vermişti.



AB’den ayrılmak için yürütülen Brexit kampanyasının liderlerinden Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise geçen cuma The Daily Telegraph gazetesi için yazdığı makalede AB’ye ödeme yapılmaması gerektiğini ileri sürmüştü.





