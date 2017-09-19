Birkan'ın izdivaç programındaki talibi de eskort çıktı

Adana merkezli 14 ilde internet üzerinden site kurup 700 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlı arasında bulunan evlendirme programındaki damat adayı Birkan K.'ya talip olan bir kadının da eskort olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internette çok sayıda eskort sitesi kurup kadınlara fuhuş yaptıran bir çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı'ndan gerekli izinleri alarak çeteyi takibe başlayan polis, yaptığı çalışma sonunda Mehmet A.'nın (36) liderliğinde kurulan 54 eskort sitesinin Türkiye genelinde yaklaşık 700 yerli ve yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığını belirledi. Çete liderinin şüphe çekmemek ve kadınlardan aldığı parayı reklam şirketine yatırtmak için şirket kurduğu tespit edildi.

Şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden polis, 'bilişim sistemlerini kullanmak yoluyla örgütlü yapı içerisinde eskort sitesi kurarak fuhuşa teşvik', 'fuhuşa aracılık', 'fuhuş için yer ve imkan sağlamak' ve 'fuhuşu kolaylaştırmak' suçlamasıyla düğmeye bastı. Ahlak polisi bu tespitleri yaptıktan sonra, Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya’da şafak vakti operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda daha önceden tespit edilen 23 kişiden 2’si kadın 20 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında özel bir televizyon kanalında yayınlanan evlendirme programına katılarak ünlenen damat adayı 23 yaşındaki Birkan K.'nin de olduğu (23) ortaya çıktı. Zanlılar bir hafta boyunca emniyette sorgulandı. Sorgulanan zanlılardan 4'ü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılar bir hafta boyunca sorgulanırken polis eskort sitesine ilan vererek fuhuş yapan 700 kadından 300'üne ulaşarak tek tek ifadesini aldı.

Polis operasyonu derinleştirdiğinde Birkan K.'nın katıldığı izdivaç programına katılan Günel K. isimli bir kadının da eskort sitesine ilan vererek fuhuş yaptığını ve bu kadının programda Birkan K.'ye talip olduğunu tespit etti. Ayrıca Birkan K.'nin, kadın Azeri olduğu için ATM'den para yatıramadığı, bu nedenle eskort sitesi ücretini Birkan K.'nin yatırdığı ileri sürüldü. Azeri kadın, polise verdiği ifadesinde eskort sitesine ücreti Birkan K.'nin yatırdığını doğrulayarak, "Ancak Birkan K. parayı eskort sitesine yatırdığını bilmiyordu. Benim bir akrabama yatırdığını zannediyordu. Benim fuhuş yaptığımı bilmiyordu" dedi. Ancak polis, yaptığı teknik takipte Birkan K.'nin çeke üyesi Ergin D.'yi arayarak "Bizim eskort ilanları ne oldu" diye sorduğunu tespit etti. Ayrıca polis, Birkan K.'nin üvey amcasının kızı A.D. adına da eskort sitesine para yatırdığını ileri sürdü. Birkan K. ise bu suçlamaları kabul etmeyerek iyiliğinin suistimal edildiğini söylemişti.

3 TUTUKLAMA 13 ADLİ KONTROL

Zanlılar, polise verdikleri ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Önce savcı karşısına çıkan zanlıların 16'sı da tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan çete lideri Mehmet A., kardeşi Halil İbrahim A. ve Ergin D. tutuklandı. Aralarında Birkan K., çete liderinin eşi Yıldız A. ve düğün günü gözaltına alınan Salih Cem K.'nin de bulunduğu 13 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.