Birkaç saat önce yaşandı! Sokaktan geçenler farketti

Olay, Seyhan İlçesi Kurtuluş mahallesi 64013 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Demirel evinin balkonuna çıkarak kendini aşağı attı. Sokaktan geçen bir vatandaş ise yerde cansız bir beden yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirel’in birkaç saat önce öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisleri Demirel’in üstünde yaptığı aramada çok sayıda sakinleştirici hap buldu.

Şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.