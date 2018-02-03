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    Birkaç saat önce yaşandı! Sokaktan geçenler farketti

    İHA
    03.02.2018 - 08:46 | Son Güncelleme:

    Adana’da bir kişi 4’üncü kattan atlayarak intihar eden şahıs hayatını kaybetti.

    Olay, Seyhan İlçesi Kurtuluş mahallesi 64013 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Demirel evinin balkonuna çıkarak kendini aşağı attı. Sokaktan geçen bir vatandaş ise yerde cansız bir beden yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Birkaç saat önce yaşandı Sokaktan geçenler farketti

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirel’in birkaç saat önce öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisleri Demirel’in üstünde yaptığı aramada çok sayıda sakinleştirici hap buldu.

    Birkaç saat önce yaşandı Sokaktan geçenler farketti

    Şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Birkaç saat önce yaşandı Sokaktan geçenler farketti

    Etiketler: ölüm , intihar , son dakika
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