Heykel önünde DHA’ya, tasarımı hakkında açıklamalarda bulunan Büyükerşen, şunları söyledi: “Fikir, parti genel merkezinindir. Benden de bir tasarım yapmamı istediler. Biraz aceleye gelmiş sayılabilecek bir tasarım. Birkaç günde çizdim. Partiden böyle bir görev verilince, düşündüm ki, Türkiye’de gerçek evrensel değerlere sahip hukuk düzeninin olabilmesi için yükselen bir abide olması lazım. Bu abidenin tasarımında bir ana gövdesi var. Onun önünde de ayrıca başka büyük bir yükselen kaide var. Onun da üzerine evrensel adalet sistemi sembolü olan bütün hukukçuların, bütün dünyada benimsedikleri o heykel, Themis heykeli var. Anıtın etrafında yarım ay şeklinde bir duvar kitlesi var, koruyucu bir kitle. O da milletin el ele bir araya gelerek, adaleti kucakladığı düşüncesini ifade ediyor. O tuğlalar yürüyüş ve kurultaya katılanların isimlerini taşıyacak.”