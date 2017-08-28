MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>‘Birkaç günde çizdim’

    ‘Birkaç günde çizdim’

    Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/DHA
    28 Ağustos 2017 - 23:42Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 23:42

    ADALET Kurultayı’nda, tasarımı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan adalet heykelinin maketi büyük ilgi görüyor.

    Heykel önünde DHA’ya, tasarımı hakkında açıklamalarda bulunan Büyükerşen, şunları söyledi: “Fikir, parti genel merkezinindir. Benden de bir tasarım yapmamı istediler. Biraz aceleye gelmiş sayılabilecek bir tasarım. Birkaç günde çizdim. Partiden böyle bir görev verilince, düşündüm ki, Türkiye’de gerçek evrensel değerlere sahip hukuk düzeninin olabilmesi için yükselen bir abide olması lazım. Bu abidenin tasarımında bir ana gövdesi var. Onun önünde de ayrıca başka büyük bir yükselen kaide var. Onun da üzerine evrensel adalet sistemi sembolü olan bütün hukukçuların, bütün dünyada benimsedikleri o heykel, Themis heykeli var. Anıtın etrafında yarım ay şeklinde bir duvar kitlesi var, koruyucu bir kitle. O da milletin el ele bir araya gelerek, adaleti kucakladığı düşüncesini ifade ediyor. O tuğlalar yürüyüş ve kurultaya katılanların isimlerini taşıyacak.”

    Etiketler: Yılmaz Büyükerşen , adalet heykeli , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri