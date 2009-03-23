Birisi gidecek ama kim

Gökmen Avcı yazıyor

TURKCELL SÜPER LİG’de ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ veren bir takımın TARAFTARI iseniz, (Yaklaşık 80-85 Milyon kişi), (Rakam Yöneticilerin verdiği taraftar sayılarının toplamıdır.) bu süre içinde;

Üzüldünüz-Sevindiniz-Çok Sevindiniz, veya,

Sevindiniz-Üzüldünüz-Sevindiniz veya GALATASARAY taraftarları iseniz,

SEVİNDİNİZ-SEVİNDİNİZ-ÜMİTLENDİNİZ-YIKILDINIZ-ÇILDIRDINIZ.

LUIS ARAGONES, daha takımda “ANLAMADIĞI BİRŞEYLERİN” olduğunu düşünüyor. Sonuçta bu hafta hanelerine yazılacak bir puan yok.

TRABZONSPOR bol keseden puan dağıtmaya devam ediyor. Herhalde bir bildikleri vardır.

SİVASSPOR ve BEŞİKTAŞ biri birlerini üzmeden Diğerleriyle aralarını açtılar. Herhangi biri kazansaydı, ŞAMPİYONLUĞA iyice yapışacaktı. Ama çok istemediler.

Cuma gecesi SEVİNEN, cumartesi SEVİNCİ İYİCE KATLANIP ÜMİTLENEN GALATASARAYLILAR, Pazar akşamı saat 9’da YIKILDILAR.

GALATASARAY Ligin ilk yarısında 4-2’lik net bir skorla galip gelmiş ESKİŞEHİRSPOR’a karşı rövanşı alabilecek miydi?

Sağanak yağış altında oynanan bir karşılaşma. Mutlaka fiziksel ve zihinsel yorgunluk vardır. Kazanmak için birinin maça ağırlığını koyması öne çıkması gerekir. Bu maçta hangi futbolcuydu bu?

TRABZON’da sakatlanmış, HAMBURG maçında sakat sakat oynayan ARDA.

Sonra biraz AYHAN, biraz BARIŞ, her zamankinden biraz az KEWELL.

Kaleci DE SANCTIS Süper bir gol yedi. YOULA ceza alanının sol tarafında topla buluşuyor. DESANCTIS diğer tarafa doğru yöneliyor ve kaleyi nerdeyse boşaltıyor. YOULA daha topa vurmadan, bizimki ters tarafa yatmaya başlıyor. Ve GOL.

Demek ki, YA TUTARSA deyip, şansına bir tarafa atıyor kendisini!!!

Biz Mahalle Maçlarında bile kaleye geçince, aklımızda olan şey, akın gelen taraftaki köşeyi kapatmaktı. Birilerinin bunu geçte olsa O’na öğretmesi gerekiyor.

ESKİŞEHİRSPOR haklı galibiyetini kutlarken, herkes hesap kitap yapmaya başlanmıştı bile.

Derken BÜLENT KORKMAZ’ın basın toplantısı ve En Çok Merak edilen soruya verilen cevap.

LINCOLN neden oynamadı?

Florya’da ikili arasında bir diyalog yaşanıyor.

“Hocam, hafif bir sakatlığım var. Beni oynatacaksan sahada elimden geleni yaparım. Ama beni oynatmayı düşünmüyorsan, beni burada bırak.” Yani YORMA BENİ, ÜZME BENİ diyor.

BÜLENT KORKMAZ LINCOLN’u kadroya alıyor ve maç boyunca yanında oturtuyor.

Sevgili BÜLENT KORKMAZ böyle bir durumda neler yapılır. (tabii ki bence)

1. Futbolcu sakatsa ve oynayamayacak durumdaysa, kadroya almazsın.

2. Sakatlığı çok önemli değilse, kadroya alırsın. Futbolcuyu riske etmemek için oyuna onunla başlamazsın ama sıkıntılı bir durumda O’nu oyuna alır ve faydalanmaya çalışırsın.

3. Eğer, oynamayacaksam, ben gelmem diyorsa, O’nu SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKIRSIN.

Bütün bunlar TAKIMIN KAZANMASI için yapılır.

Ama sen Hakimiyetin sende olduğunu göstermek, bir şeyleri kanıtlamak için O’nu kadroya aldın ve oynatmadın.

Maçı kazansaydınız, bu durum böyle ortaya çıkmayacaktı. Olmadı ve maç kaybedildi gitti.

Üstüne üstlük Basın Toplantısında bunları duyunca ÇILDIRDIK.

Her takımda her zaman olabilecek ve kolayca halledilebilecek bir olayı büyütüp, büyütüp, karıştırıp bu hale getirdiniz ya, BRAVO.

Bundan sonra işler iyice karıştı. Sonu nerelere gider artık tahmin etmek iyice zor.

KİM GİDER, KİM KALIR ARTIK BELLİ DEĞİL.