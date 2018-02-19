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    Birini öldürmeden yakalayın bu trafik magandasını!

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 15:03 | Son Güncelleme:

    İzmir'de aracıyla trafikte makas atan trafik magandası, insanların hayatını hiçe saydığı anları böyle kaydetti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olaya tepki gösteren vatandaşlar sürücünün yakalanmasını istedi.

    İzmir'de aracıyla makas atarak trafikte ilerleyen ve bunu, 'usta şoförlük' olarak lanse ederek internette yayınlayan trafik magandasına sosyal medyada büyük tepki yağdı. Trafik kurallarını hiçe sayarak çektiği videoları Youtube kanalında da yayınladığı anlaşılan ve adının Fırat Nalbantoğlu olduğu iddia edilen sürücünün, yabancı plakalı otomobiliyle yaptığı hareketler, başta olayı gündeme getiren Ekşisözlük kullanıcıları olmak üzere pek çok kişiye, "birini öldürmeden yakalayın bu trafik magandasını' dedirtti.

    İşte isyan ettiren o görüntüler:

    Etiketler: izmir , trafik magandası , Sosyal Medya , son dakika
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