Birinci Tarkan ikinci Ebru 

“10” isimli albümü yayınlandığı anda müzik listelerinin zirvesine yerleşen Tarkan’ın en çok dinlenen şarkıları “Yolla” ve “Beni Çok Sev” oldu.

Ağustosta ‘en çok dinlenen ilk 5 yerli albüm’ listesinin ikinci sırasında ise “Haddinden Fazla” albümüyle listelere hızlı bir giriş yapan Ebru Yaşar var.

Listenin sürprizi, Ömer Faruk Bostan’ın “Erik Dalı” albümü.

En çok izlenen yabancı müzik klip listesinde zirve değişmedi. Ağustosta da en çok Inna’nın “Gimme Gimme” klibi izlendi.

Yerli kliplerde ise ilk sırada Hadise’nin “Şampiyon” videosu yer aldı.



Ağustosta en çok dinlenen ilk 5 yerli albüm

10 – Tarkan

Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki

Haddinden Fazla – Ebru Yaşar

Erik Dalı/Sen de mi Oldun Ankaralı – Ömer Faruk Bostan

Sonra Dersin ki – Koray Avcı

Ağustosta en çok izlenen ilk 5 yerli klip

Şampiyon – Hadise

Yolla – Tarkan

Manifesto - Sezen Aksu

Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki

Büyük Hatırın Var - Gülşen feat. Ozan Çolakoğlu

İlk 5 yabancı klip

Gimme Gimme – Inna

Dame Dame - Claydee

Bad Liar - Selena Gomez

Breathing - Oscar and The Wolf

World - Murat Uyar