'Birileri izin verir mi artık geçti o işler’

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul’da önce AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na ardından AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nın düzenlediği 2023 Gençlik Şûrası’na katıldı. Erdoğan şûrada partili gençlerin, “Bir gece ansızın gelebiliriz” sloganlarına, “Nerede, nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik bir taciz varsa. Evet. Bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok. Geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar, bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar” diye karşılık verdi. Cumhurbaşkanı, konuşmasında özetle şunları söyledi:

GENÇLİK KONUSUNDA KIZIL ELMAMIZ VAR

“Bu vatan topraklarımızı kimsenin bölmeye gücü yetmez. Bölmeye çalışanların üzerine hep beraber bizler de Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde, Kandil’de F16 olur oraya doğru gideriz. Gençlik konusunda bir kızıl elmamız var. Biz kalbi selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani imanına, inancına, maneviyatına sahip bir gençlik istiyoruz. Biz zevki selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani, sanatıyla, kültürüyle, estetiğiyle zirvede bir gençlik istiyoruz. Aklı selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Ben AK Parti gençliğini böyle görüyorum.

Bizler bu yola koltuka, makam sevdasıyla değil hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerine gençleri bırakmak istemeyenlerden asla olmadık. Aziz milletimizin emaneti olan bu görevleri vakti saati geldiğinde sizler devralacaksınız. Seçme ve seçilme yaşını 18’e indiren hamdolsun biz olduk. Biz gençliğimize inandık… Günü geldiğinde daha yüksek irtifa. Bakacaksınız ki, Cumhurbaşkanlığı makamında sizlerden birisi olacak. Çok iyi biliyorum ki, sizler kendinize bir takım haklar lütfedilmesini beklemiyorsunuz. Sizlerin isteği önünüzün açılması, fırsat kapısının aralanmasıdır. Biz de sizlere diyoruz ki, işte 2023 hedeflerimiz, işte 2053 ve 2071 vizyonlarımız. Hepsi de sizin içindir.

YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

Doğru bildiğiniz, haklı olduğuna inandığınız, birikiminize ve enerjinize güvendiğiniz her konuda verdiğiniz mücadelede unutmayın, yardımcınız, yardımcımız Allah’tır. Ama böyle bir hazırlığa, böyle bir altyapıya sahip olmadan ortaya çıktığınızda hüsrana uğramanız da kaçınılmazdır… Gözlerinizdeki kararlılığın, damarlarınızda akan o deli kanın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu yolculuğunuzda bugüne kadar hep sizlerle birlikte oldum. Ömrüm yettiğinde, bu can bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim.

İŞGÜCÜNE KATILIMDA AB’NİN ÜSTÜNDEYİZ

Gençler Türkiye olarak hep nüfusumuzdaki genç oranının yüksekliğiyle övünen bir ülkeyiz. Her alanda, elbette ekonomide güçlü ve etkili olmanın yolu, güçlü ve etkili gençlere sahip olmaktan geçiyor. Ülkemizdeki işgücü son 10 yılda 7 milyon 775 bin kişi artmıştır. Bu rakam neredeyse 7 milyon 842 bin olan 28 AB ülkesinin toplam işgücü artışı kadardır. Son 10 yılda istihdama kazandırdığımız nüfus ise yaklaşık 6.5 milyondur. Bu bakımdan da 3 milyon 800 kadar olan 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplamını çok geri bırakıyoruz. Aynı zamanda Türkiye son 10 yılda işgücüne katılım oranında da en fazla artış gösteren ülkedir. Ülkemizde iş gücüne katılma oranı 6.5 puan artarken, bu rakam AB ülkelerinde yarım puanda kalmıştır. Bizim ölçümüz başkalarının ne olduğu değil, kendi gençlerimizin istihdam oranını en yüksek seviyeye çıkarmaktır.”

MEMURLUKLA DEĞİL GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLENİN

“SİZLERE de düşen çok önemli görevler var. Mesela girişimcilik. Girişimcilik genç olmanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Gençlerimizden beklentimiz memur olmakla değil, girişimci olmakla ilgilenmeleridir. Girişimcilik ise bazı kelimeleri art arda sıralamak değildir. Siz istediğiniz kadar inovasyon, girişimcilik ruhu ve sinerji deyip durun, eğer yeterli bilgiye ve çalışma azmine sahip değilseniz sonuç hüsran olur. Yarının iş verenleri ve üreticileri olacak gençlerimizin öncelikle iştigal etmek istedikleri alandaki teknik bilgilerini, hem teorik hem de işbaşı eğitimle arttırmaları gerekiyor. Vaktinizi ne olacak bizim halimiz diyerek kötümser bir psikolojiyle veya sosyal medyada öldürmek yerine, kendinizi sürekli geliştirerek değerlendirmelisiniz.

FRANSIZ KALIRSANIZ...

Bir başka önemli husus dil öğrenmektir. Mutlaka en az ikinci bir dili mutlaka öğrenin… Hedeflerimize sadece memleketimizde oturup kendi dilimizi konuşarak ulaşamayız. Gençlerimizin geri dönmek ve belleklerine sahip çıkmak kaydıyla diğer ülkelerde bulunmalarını ve tecrübe kazanmalarını önemsiyorum. Bunun yanında Osmanlıca’yı en az yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Eğer siz 600 yıllık kitaplarımıza, belgelerimize, kitabelerimize Fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz.”