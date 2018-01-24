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    Biriktirdiği 45 bin lira madeni parayı toprağa gömdü

    DHA
    24.01.2018 - 17:57 | Son Güncelleme:

    Trabzon’da kantin işletmecisi Mehmet Ufuk Ayas (38), 10 yılda biriktirdiği 45 bin lira madeni parayı küplere doldurarak, saklamak için toprağa gömdü.

    Trabzon’da kantin işleten Mehmut Ufuk Ayas, 10 yıl önce biriktirmeye başladığı 1 lira madeni paraları, evinin bir köşesinde depolamaya başladı. Geçen sürede 45 bin lira biriktiren Ayas, paraları saklayabileceği güvenli bir yer aradı. Uygun yer bulamayan Ayas, küplere doldurduğu paraları, geçen hafta toprağa gömdü. Ayas, paraların gömülü olduğu yeri ise sadece eşiyle paylaştı. Paraları evdeki saksılarda biriktirmeye devam eden Ayas, hedefinin Trabzon’un plaka kodu olan 61 bin liraya ulaşmak olduğunu söyledi.


    Biriktirdiği 45 bin lira madeni parayı toprağa gömdü

    Yıllar önce madeni para biriktirmeye başladığını anlatan Mehmet Ufuk Ayas, kilolarca ağırlığında biriken paraları güvenli bir yerde saklamak istediğini söyledi. En güvenli yöntemin toprağa gömmek olduğu fikrine vardığını belirten Ayas, “Fındık bahçesine küplere koyduğum paraları gömdüm. Kimsenin bulmasına imkan yok. 61 bin lira olunca toprağa gömdüğüm paraları çıkarmayı düşünüyorum” dedi.


    Biriktirdiği 45 bin lira madeni parayı toprağa gömdü

    Etiketler: küp , parayı gömdü , son dakika

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