Biri idare amiri olacak

AK Parti yönetimi de Erdoğan’ın bu talimatını, bugüne kadar hep erkek milletvekillerinin görev aldığı Meclis İdare Amirliği’nde bir kadın milletvekilini görevlendirerek hayata geçirme kararı aldı.



AK Parti yönetiminin Meclis Başkanı dışındaki Meclis yönetimi ve komisyon başkanlıkları için yapmayı planladığı temayül yoklaması öncesinde kadın vekiller arasında İdare Amirliği’nin yanı sıra Meclis Başkanvekilliği ve grup başkanvekilliği konusunda da kıyasıya bir yarış yaşanıyor. AK Parti kulislerinde, Meclis İdare Amirliği konusunda 3 isim öne çıktı. Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’in adı bu görev için geçiyor.



YENİ BAŞKANVEKİLİ

Kulislerde, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın değiştirilebileceği de konuşuluyor. Grup başkanvekilliği ya da komisyon başkanlığına kaydırılabileceği belirtilen Bahçekapılı’nın yerine Başkanvekilliği’ne Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın gelebileceği belirtiliyor.



