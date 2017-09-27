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    Biri hamile iki kadın, magandaların açtığı ateş ile yaralandı

    DHA
    27.09.2017 - 01:45 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 01:46

    Adana'da hamile olan 26 yaşındaki Bahar Karakaya ve komşusu Fatma Katılmış, sokakta yürüdükleri sırada magandaların av tüfeği ile rast gele açtığı ateş sonucu yaralandı.

    Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 73003 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, hamile Bahar Kaya ve komşusu Fatma Katılmış, hava almak için evden dışarı çıktı. İki kadının sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz magandalar, av tüfeğiyle çevreye rast gele ateş açtı.

    Magandaların silahından çıkan saçmalar, iki kadının çeşitli yerlerine isabet etti. Kadınların yaralanması üzerine magandalar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Biri hamile iki kadın, magandaların açtığı ateş ile yaralandı

    Yaralı iki kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Katılmış ve Kaya’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, anne karnındaki bebeğin de zarar görmediği belirtildi. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

    Biri hamile iki kadın, magandaların açtığı ateş ile yaralandı

    Etiketler: adana , hamile , maganda
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