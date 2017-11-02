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    Biri daha 16, diğeri 17 yaşında... Aileleri evlendirmedi diye kaçtılar!

    İHA
    02.11.2017 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Konya'da biri 17 diğeri 16 yaşındaki iki çocuk aileleri evlenmelerine izin vermedi diye evden kaçtı. Polis ekipleri iki çocuğu otobüste buldu.

    Konya'da yaşayan, okula gitmeyen O.I. (17) ve 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki A.Y. adlı kız çocuğu, yaşları küçük olmasına rağmen ailelerine evlenmek istediklerini söyledi.

    A.Y.'nin ailesi, kızlarına okuması gerektiğini, O.I.'nın okula gitmediğini, çalışmadığını böyle bir evliliğin mümkün olmayacağını söyledi. 

    İki çocuk akılalmaz bir plan yaparak birkaç kıyafet alıp evden kaçtı.  

    İkili Adana'daki bir arkadaşlarının yanına doğru yola çıktı. A.Y. annesine, "Beni aramayın Adana'ya gidiyorum" diye mesaj attı. Mesajı alan anne hemen polisi aradı.

    Konya polisi de Adana polisi ile irtibata geçti. Polis, Konya'dan gelen bütün otobüsleri tek tek kontrol etti.

    Kontroller sırasında iki çocuk bir otobüste bulundu. Otogardaki polis noktasına getirilen O.I. ve A.Y., daha sonra çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Çocukların, aileleri evlenmelerine izin vermeyince kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

    O.I. ve A.Y., daha sonra Konya'dan gelen ailelerine teslim edildi.

    Etiketler: kaçtılar
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