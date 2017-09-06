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    Biri 64 diğeri 70 yaşında: Uyuşturucudan gözaltı

    DHA
    06.09.2017 - 23:27 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 23:27

    ANTALYA’da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 64 yaşındaki G.K ile 70 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Yaşlılığa bağlı yürümekte güçlük çeken çift adliyeye sevk edildi.

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Zeytinköy’ olarak bilinen Yeşildere Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen G.K. ile kocası M.K gözaltına alındı.

    Evde ve evin bahçesinde hassas burunlu köpek tarafından yapılan aramalarda, satışa hazır paketler halinde toprağa gömülü 325 gram esrar maddesi ile 175 adet ecstasy hap ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.

    Polis nezaretinde adliyeye getirilen çiftin yaşlılığa bağlı yürümekte güçlük çektiği görüldü.

    Etiketler: antalya , Yeşildere Mahallesi , uyuşturucu
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