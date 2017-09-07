Biri 5, diğeri 3 yaşında! İki kardeşin katil zanlıları amcaları çıktı

Afgan Punam R, Karasoku Mahallesi Demir Hafız Caddesi'ndeki evlerinde, kayınbiraderi R.R'nin, kendisini ve 2 çocuğunu bıçakladığı iddiasıyla komşularından yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sahar (5) ve Rustam (3) adlı çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan anne, 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da olay yerine gelerek bilgi aldı. Çocukların cesetleri incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Punam R'nin ifadesinde, olayı kayınbiraderi R.R'nin gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Olay sırasında iş yerinde olan baba Murvais R. de bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Olaydan sonra kaçtığı öne sürülen şüpheli R.R'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.