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    Haberler >Teknoloji>Birden fazla Facebook hesabını aynı anda kullanın!

    Birden fazla Facebook hesabını aynı anda kullanın!

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 08:55 | Son Güncelleme:

    Birden fazla Facebook hesabınız varsa bir hesabınızdan çıkış yapmadan diğer hesabınıza erişim sağlayabiliyorsunuz! Yeni gelen bu özellik bakın nasıl çalışıyor?

    Instagram'a daha önce gelen bir özellik sayesinde kullanıcılar Instagram hesapları arasında çıkış işlemi yapmadan geçiş yapabiliyordu. Aynı özellik Facebook'a da sunulmuş durumda ve bir süredir kullanımda. Ancak pek çok kullanıcı Facebook'un bu özelliğinin farkında bile değil! Peki Facebook hesapları arasında geçiş nasıl yapılır?

    Birden fazla Facebook hesabını aynı anda kullanın
    Bunun için öncelikle Facebook ana hesabınız açıkken isminizin yazılı olduğu sağ üst kısma gidiyorsunuz. Ardından isminizin sağında bulunan aşağı gösteren oka tıklayıp aşağı doğru açılan yeni seçenekleri görüyoruz. Bu seçenekler arasından 'Bir Hesap Ekle' butonuna basarsak yeni bir Facebook hesabı ekleyebilir; Switch Accounts kısmından ise var olan bir hesabınıza o an geçiş yapabilirsiniz. 

    İşte hepsi bu! 

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    Etiketler: sosyal medya , internet
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