Birden fazla Facebook hesabını aynı anda kullanın!

Instagram'a daha önce gelen bir özellik sayesinde kullanıcılar Instagram hesapları arasında çıkış işlemi yapmadan geçiş yapabiliyordu. Aynı özellik Facebook'a da sunulmuş durumda ve bir süredir kullanımda. Ancak pek çok kullanıcı Facebook'un bu özelliğinin farkında bile değil! Peki Facebook hesapları arasında geçiş nasıl yapılır?





Bunun için öncelikle Facebook ana hesabınız açıkken isminizin yazılı olduğu sağ üst kısma gidiyorsunuz. Ardından isminizin sağında bulunan aşağı gösteren oka tıklayıp aşağı doğru açılan yeni seçenekleri görüyoruz. Bu seçenekler arasından 'Bir Hesap Ekle' butonuna basarsak yeni bir Facebook hesabı ekleyebilir; Switch Accounts kısmından ise var olan bir hesabınıza o an geçiş yapabilirsiniz.



İşte hepsi bu!