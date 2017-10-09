Birbirlerini sildiler!

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan hakkında daha önce bir çok kez ayrılık haberleri çıkmış, taraflar her seferinde iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Ortaç'ın çocuk istemesi, Chloe'nin ise 'önce kariyer' demesi nedeniyle çocuk krizi yaşayan çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarında takipten çıkardı.

İkilinin bu hareketi bir kez daha 'boşanacaklar mı' sorusunu akıllara getirdi. Serdar Ortaç'ın en son 12 Eylül'de, Chloe'nin ise 7 Eylül'de eşiyle fotoğrafını paylaşması dikkatlerden kaçmadı.