“Birbirine bağlı dünya” hedefinde büyük adım attı

İnternet trafiğini güvenli, kaliteli ve maliyet avantajı yaratacak şekilde yöneten ve veri aktarımında gecikme sürelerini en aza indirgeyen DE-CIX, Mumbai’nin de eklenmesi ile 2017 yılında faaliyet gösterdiği ülke sayısını 8’e, pop noktalarını ise 13’e çıkardı. Bugün dünyanın her yerinden 1000’e yakın operatör DE-CIX platformlarına bağlanıyor. 2017, DE-CIX Türkiye için de bir sıçrama yılı oldu. 2016 yılında Türkiye’den DE-CIX platformlarına bağlanan ağların sayısı 18 iken, bu rakam 2017 yıl sonunda 25’i aştı. Yine 2016 yılında 10 Gbit dolaylarında olan internet trafiği, 2017 yılında 44 Gbit’e kadar ulaştı. Bu oran Türkiye’nin tek resmi internet değişim noktası olan DE-CIX için, şu ana kadar Türkiye’de ulaşılmamış büyük bir başarıya işaret ediyor. İstanbul’da 5 veri merkezi ile birlikte çalışan, DE-CIX, Ankara, Bursa ve İzmir’deki veri merkezlerine de iş ortakları aracılığıyla erişim sağlıyor. DE-CIX’in erişim sağladığı veri merkezi sayısı 2017 yılında 24’e ulaştı.

2018 yılında Türkiye’de DE-CIX platformlarına bağlanan ağ sayısını iki katına çıkarmayı planladıklarını söyleyen DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen, “44 Gbit’e varan trafiğimizle Türkiye’de yakaladığımız başarıyı, 100 Gbit bandına kadar çıkarmayı hedefliyoruz. İstanbul’da verdiğimiz internet değişim noktası hizmeti ile amacımız, hem Türkiye’ye daha fazla trafik getirmek hem de yurtdışından gelen ve Türkiye’de oluşan internet trafiğini lokalde tutmak. Böylece 2015 yılında Türkiye pazarına girerken düşündüğümüz gibi, Türkiye’yi Balkanlar, Kafkaslar ve Türki Cumhuriyet’ler için bir dijital üs haline getirme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” dedi.