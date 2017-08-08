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Birbirinden ünlü sinema yıldızlarının ilginç dini inançları

Amerikalı ya da Avrupalı her sanatçının da Hristiyan olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hollywood’un ilginç karakterlerinin yanında ilginç inançları da bulunuyor. İşte kendi yolunu seçmiş ünlülerin farklı inançları.

Kaynak: Doğan Burda
08 Ağustos 2017 - 16:44:00

Tom Cruise – Scientology

Scientology’nin adeta reklam kampanyasını yürüten Tom Cruise inancını hiç saklamadan göğsünü gere gere açıklayanlardan. İlk eşi Mimi Rogers’ın üye olduğu cemaatle tanışan ve daha sonrasında sıkı bir takipçisi olan aktör, o gün bugündür bulunduğu her ortamda bu inanışı anlatıyor. Özellikle bebeğinin plesantasını yiyeceğini açıkladığı günden beri tüm dünya onun inancı hakkında daha çok fikir sahibi.

Birbirinden ünlü sinema yıldızlarının ilginç dini inançları

Angelina Jolie – Ateizm

İşte bir dobra dobra inancını açıklayan sanatçı daha: Angelina Jolie. Ünlü yıldız insanların içinde bulunan ruhani güce ve tanrısal bir şeye inancının tam olduğunu ancak tanrı inancının bulumadığını söylüyor. Tabii bir tanrının varlığına inanmak mı inanmamak mı daha iyi bunu da çok iyi bilmediğini söylemekten çekinmiyor.

Birbirinden ünlü sinema yıldızlarının ilginç dini inançları

Marilyn Monroe - Hıristiyan Bilim

Hristiyanlığın en eski inanışlarından biri olan Bilim ve Sağlık cemaati insanların ameliyatlar ve ilaçlar olmadan iman gücüyle iyileşebileceğine inanan bir sistem. Onlara göre her türlü derdin devası maneviyat ve duadır. Günümüzde 100 bin kadar takipçisi bulunan bu inancın en ünlülerinden biri ise Marilyn Monroe’dur.

Birbirinden ünlü sinema yıldızlarının ilginç dini inançları

Ömer Şerif – İslam

Mısırlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer Şerif, aslında katolik inancına sahip bir ailede büyüdü. Ancak daha sonra Faten Hamama ile evlenmek için Müslüman olmaya karar verdi ve Michel Dimitri Chalhoub olan ismini Ömer Şerif olarak değiştirdi.

Birbirinden ünlü sinema yıldızlarının ilginç dini inançları

Orlando Bloom – Budizm

Yüzü gibi kalbi de temiz olan Orlando Bloom henüz 19 yaşındayken Budizm öğretilerini kabul etti. Budizmi benimseyerek dünya barışı, eğitim ve kültürel gelişim adına hayırlı işler yapan Soka Gakkai hareketine de katılan ünlü aktör bu konuda da sıkı çalışıyor.

Birbirinden ünlü sinema yıldızlarının ilginç dini inançları

Julia Roberts – Hinduizm

Bir film çekip hayatı değişen Julia Roberts; Ye, Dua Et, Sev (Eat, Pray, Love) filminin çekimleri sırasında Hinduizm’e merak salmış ve hatta bu inanca yelken açmış. Yeni yaşam stilini de inancına göre düzenleyen Roberts, daha sade bir düzene geçmek istediğini ve şaşalı ünlü hayatını geride bırakmaya karar verdiğini açıklamış.  

 

Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 16:55:36
Etiketler: ünlüler ve inançları , scientology , dini inançlar
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