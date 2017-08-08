Birbirinden ünlü sinema yıldızlarının ilginç dini inançları

Tom Cruise – Scientology
Scientology’nin adeta reklam kampanyasını yürüten Tom Cruise inancını hiç saklamadan göğsünü gere gere açıklayanlardan. İlk eşi Mimi Rogers’ın üye olduğu cemaatle tanışan ve daha sonrasında sıkı bir takipçisi olan aktör, o gün bugündür bulunduğu her ortamda bu inanışı anlatıyor. Özellikle bebeğinin plesantasını yiyeceğini açıkladığı günden beri tüm dünya onun inancı hakkında daha çok fikir sahibi.
Angelina Jolie – Ateizm
İşte bir dobra dobra inancını açıklayan sanatçı daha: Angelina Jolie. Ünlü yıldız insanların içinde bulunan ruhani güce ve tanrısal bir şeye inancının tam olduğunu ancak tanrı inancının bulumadığını söylüyor. Tabii bir tanrının varlığına inanmak mı inanmamak mı daha iyi bunu da çok iyi bilmediğini söylemekten çekinmiyor.
Marilyn Monroe - Hıristiyan Bilim
Hristiyanlığın en eski inanışlarından biri olan Bilim ve Sağlık cemaati insanların ameliyatlar ve ilaçlar olmadan iman gücüyle iyileşebileceğine inanan bir sistem. Onlara göre her türlü derdin devası maneviyat ve duadır. Günümüzde 100 bin kadar takipçisi bulunan bu inancın en ünlülerinden biri ise Marilyn Monroe’dur.
Ömer Şerif – İslam
Mısırlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer Şerif, aslında katolik inancına sahip bir ailede büyüdü. Ancak daha sonra Faten Hamama ile evlenmek için Müslüman olmaya karar verdi ve Michel Dimitri Chalhoub olan ismini Ömer Şerif olarak değiştirdi.
Orlando Bloom – Budizm
Yüzü gibi kalbi de temiz olan Orlando Bloom henüz 19 yaşındayken Budizm öğretilerini kabul etti. Budizmi benimseyerek dünya barışı, eğitim ve kültürel gelişim adına hayırlı işler yapan Soka Gakkai hareketine de katılan ünlü aktör bu konuda da sıkı çalışıyor.
Julia Roberts – Hinduizm
Bir film çekip hayatı değişen Julia Roberts; Ye, Dua Et, Sev (Eat, Pray, Love) filminin çekimleri sırasında Hinduizm’e merak salmış ve hatta bu inanca yelken açmış. Yeni yaşam stilini de inancına göre düzenleyen Roberts, daha sade bir düzene geçmek istediğini ve şaşalı ünlü hayatını geride bırakmaya karar verdiğini açıklamış.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün