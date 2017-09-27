Birbirinden farklı fular bağlama yöntemleri

10 farklı fular bağlama tekniği ile stilinizi baştan yaratmak için önerilerimizi hemen uygulamaya başlayın.
Klasik Bağlama: Bu teknik, özellikle düz renkli ve spor kıyafetlerle uyumludur. Klasik bağlama tekniğinde fuları boynunuzu tam saracak şekilde çevirerek uçlarını bağlayın ve kalan kısımları fuların iç tarafına sıkıştırın. Eğer fuların ucunda desen varsa, sarkıtmayı da tercih edebilirsiniz.
Üçgen Bağlama: Bu bağlama stilinde, dikdörtgen ya da kare şeklinde olan fularınızın çapraz uçlarını bir araya getirin ve bir üçgen yaratın. Fuların boyutuna göre uygun ölçülerde bir üçgen yaratmak için birkaç defa daha katlamanız gerekebilir. Bu üçgeni çenenizin altına yerleştirin ve uçları ensenizde bağlayın.
Fiyonk Bağlama: Fuların iki ucunu uzun bir şekilde önünüzde tutun ve boynunuzun yan tarafında bir fiyonk şeklinde bağlayın. Bu fiyonk bağlamayı, biraz daha aşağı ve öne alabilir, böylece daha çok göze çarpmasını sağlayabilirsiniz.
Hostes Fuları: Fularınızın bir ucunu diğerinin içinden geçirerek hafif bir düğüm atın ve fuları yan çevirin. İkinci düğümü de atın ve fuların kalan iki kısa ucunu düğümden sarkıtın. Bu teknik için genelde kısa fularlar kullanılır. Eğer uzun bir fularınız varsa, bağlama işleminden önce 1-2 kez boynunuzda dolayabilirsiniz.
Takım Bağlama: Bu yöntemi özellikle şık bir ceket ya da gömlek giyeceğinizde kullanabilirsiniz. Fularınıza hafif bir düğüm atın ve boynunuzun ön kısmına getirin. Kalan uçlarını gömlek ya da ceketin içerisine sokarak sadece düğüm kısmının görünmesini sağlayın.
Düz Bağlama: Bu yöntem için fularınızı ikiye katlayın ve boynunuza dolayın. İki ucun açık şekilde olduğu kısmı, diğer yuvarlak kısmın ortasında geçirin ve yukarı çekin.
Şal Bağlama: Eğer hafif esintili ortamlarda fularınızı koruma amaçlı olarak kullanmak istiyorsanız, bu bağlama tekniği tam size göre! Fularınızı bir şal gibi üzerinize geçirin ve iki ucunu boynunuza doğru çekerek ön tarafta ya da yan tarafta küçük bir fiyonk yapın.
Atkı Bağlama: Eğer fularınız çok uzunsa ya da bir atkı gibi boynunuzu koruyabilecek durumdaysa, boynunuza dolayıp iki ucunu aşağı sarkıtabilir veya bir ucunu arkanızdan sallandırarak özellikle sırt dekolteli bir kıyafetiniz varsa, dekoltenin de daha çok dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz.
Önde Bağlama: Eğer desenlerinin görünmesini istediğiniz bir fularınız varsa kare ya da dikdörtgen şeklindeki fularınızı boyun ve göğüs bölgesinin arasına düz bir şekilde yerleştirin ve uçlarını ensenizde kısaltarak bağlayın.
Retro Bağlama: Bu yöntemi, fularınızı bandana şeklinde kullanacağınızda uygulayabilirsiniz. Fularınızı üçgen haline getirin ve sivri ucu alnınıza gelecek şekilde kafanıza yerleştirin. Yanlardan kalan uçlarla, bu sivri kısmın üzerinden geçin ve ensenizde bağlayın. Bu şekilde hem kendinizi güneşten koruyabilecek hem de oldukça şık görüneceksiniz.
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