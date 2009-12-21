Biraz ordan biraz burdan

Bu nedenledir ki; liderin son haftaya kalÄ±ÅŸÄ± ve kimin lider bitireceÄŸi Ã§ok fazla heyecan vermedi.En azÄ±ndan kendi adÄ±ma..

Bu sayfalarda her zaman yazdÄ±ÄŸÄ±m ve paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m gibi sporun sahalarda yapÄ±lmasÄ±nÄ± sonuna kadar savunan bir sporsever olarak - gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en bÃ¼yÃ¼k lider Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n dediÄŸi gibi â€“ sporcunun zeki, Ã§evik ve ahlaklÄ±sÄ±nÄ± severim.

Ama bu Ã¼Ã§ ÅŸartÄ± yerine getirecek bir sporcuyu bulmak gitgide zorlaÅŸmaya baÅŸladÄ±, sanki samanlÄ±kta iÄŸne aramak gibi..

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Bu haftasonu oynanan maÃ§lara gelince; liderin kim olacaÄŸÄ±nÄ±n belli olmasÄ± bu hafta oynanacak maÃ§lara baÄŸlÄ±ydÄ±. Ã–yle de oldu ve baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± bir deÄŸiÅŸiklik yaÅŸandÄ±.Â Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

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GeÃ§en haftadan bu haftaya lider olarak giriÅŸ yapan Kayserispor sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde Antalyasporâ€™a Ã¼Ã§ puanÄ± bÄ±raktÄ± ve bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ puanla da liderlik koltuÄŸunu Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± yenen Bursaâ€™ya, daha sonra GenÃ§lerbirliÄŸini yenen Galatasarayâ€™a, son olarak da FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n yÃ¼rekleri aÄŸzÄ±nda izlediÄŸi ilk yarÄ±nÄ±n son akÅŸamÄ±ndaki Trabzonâ€™da oynanan maÃ§Ä± alanÂFenerbahÃ§eâ€™ye bÄ±raktÄ±.

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Liderin belli olduÄŸu maÃ§Ä±n geneline bakarsak eÄŸer; FenerbahÃ§eâ€™nin genel bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Buna da ÅŸaÅŸÄ±rmamak elde deÄŸil tabi; Ã§Ã¼nkÃ¼ Trabzonâ€™un daha zorlu bir rakip olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu herkes. Ama anlaÅŸÄ±lan Åženol Hoca geldikten sonra gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir ivme yakalamÄ±ÅŸ olan Trabzonâ€™un biraz daha toparlanmaya ihtiyacÄ± var.

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YazÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na dÃ¶nmek gerekirse eÄŸer; konu tabi ki KazÄ±m KazÄ±mâ€™a gelecektir.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ kariyerinin bu kadar baÅŸÄ±nda, bu kadar problem yaÅŸamÄ±ÅŸ ve yaÅŸatmÄ±ÅŸ bir sporcunun kariyeri nereye kadar gidebilir.

HergÃ¼n acaba baÅŸka be haber alacaÄŸÄ±z diye merakla bekler olduk.

Bir futbolcunun maÃ§ iÃ§erisinde kÃ¼fÃ¼r etmesi ne kadar kÃ¶tÃ¼ ise, onun hakeme kÃ¼fÃ¼r ederek maÃ§tan atÄ±lmasÄ± ve - sayÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum â€“ bilmem kaÃ§ maÃ§ cezasÄ± almasÄ± ondan kat be kat kÃ¶tÃ¼dÃ¼r.

Daha neler, neler...

Ve bu futbolcunun adÄ± bir de ÅŸike iddialarÄ±nÄ±n iÃ§inde yer alÄ±yor. Belki iftira ama bir kiÅŸinin Ã¼zerinde bu kadar kara bulut bir anda olabilir mi? SÃ¼tten Ã§Ä±kma ak kaÅŸÄ±k olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?

Rehabilite mi etmek gerekiyor, yoksa kÃ¶kten mi halletmek gerekiyor, burada asÄ±l gÃ¶rev yÃ¶neticilerin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼yor. FutbolcularÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¼zerini Ã¶rtmek deÄŸil tabi ki bu gÃ¶rev, TÃ¼rk futbolunun â€“ tabi ki generl olarak sporun â€“ aldÄ±ÄŸÄ± yarayÄ± tedavi etmektir.