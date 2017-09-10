Bırakın Tuğçe kurtulsun

5 YIL HAPİS

Sonra bu şikâyetinden vazgeçen Tuğçe Ö., bir süre sonra uyuşturucu ve fuhuş batağına sürüklendi. Hamile kaldı. Bir işyerine silahlı saldırıda bulunmaktan cezaevine girdi. Doğum yaptığı cezaevinde 5 yıl hapis yattı. 1 ay önce tahliye oldu. Yine tacize uğramak korkusu ve "Artık bir et parçası olarak görülmek istemiyorum" diye erkek görünümüyle yaşamını sürdürmeye çalıştı. Futbol oynadığı dönemde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü biri federasyon, diğeri amatör kulüpler görevlisi 2 spor yöneticisinin yine kendisini taciz edip "Mersin'i terk et" diye baskı yaptığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Tuğçe şöyle konuştu:

FUHUŞA DÜŞTÜM

"Lisede yaşadığım tecavüzden sonra pes etmedim. İnsanlar 'Bizim takıma gel' dediklerinde ve ben gittiğimde, o takımın hocasının futbol oynamak değil de yararlanmak amacıyla çağırdığını fark ettim. Şikâyetçi olduğum spor yöneticileri A.K. ve M.E. ile uyuşturucu bağımlısı olduğum için beraber oldum. Aradıklarında gidiyordum. Ancak beni takıma da almadılar. Uyuşturucu almak için fuhuşa düştüm, caddelere düştüm. Uyuşturucu alabilmek için ne kadar yol varsa hepsine girdim. 2 gün dışarıdaysam üçüncü gün aşırı dozdan yoğun bakımdaydım. Yaşadığım ilişkiler zoruma gidince intihara kalkışıyordum. Zor dönemdi.

CEZAEVİ KURTARDI

Cezaevinde tedavi oluyordum bağımlı olduğum için. Kan alındı ve 2 aylık hamile olduğum ortaya çıktı. Berbat bir dönemdi. 18 yaşıma yeni girmiştim. Krizlerde kolumu kesiyordum. Ölmemden korkuyordu idare. Adalet Bakanlığı 'özel ilgilenilecek' diye emir vermişti. Cezaevi çok kötü bazı insanlar için, ama benim için kurtuluş noktasıydı. Ben girdiğime pişman değilim. Dışarıda olsam çoktan toprağım yeşermiş üzerinde çiçekler açmıştı. Dışarıda görmediğim sevgi ve aile ortamını orada gördüm. İnsanlar elimden tutup kaldırdı. Gece yatacak yerin, yiyecek yemeğin oluyor. Cezaevinde hayatımı kitap olarak yazdım. Bu kitabı ailelerin farkında olması için yazdım, adını da 'Sesimi duyan var mı' koydum. Sonra vazgeçtim. Değişim yaparken hayatımı herkes bilsin istemedim ve cezaevinde bıraktım kitabımı."

KORUYUCU AİLEDE

Kızıyla birlikte koruyucu bir ailenin yanında kalan Tuğçe Ö.'nün şikâyeti üzerine savcılıkça spor yöneticileri A.K. ve M.E. hakkında soruşturma başlatıldı.



