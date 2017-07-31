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    Bırakın çocuklar sokakta oynasın

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 21:37Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 21:37

    İngiltere’de çocuklarının eve kapanmasını istemeyen ebeveynler, araç trafiğinin belirli saatlerde durdurulmasını ve çocukların sokaklarda oyun oynayabilmesini talep ediyor.

    İngiltere’de 2011 yılında çocuklarının sokakta oynayabilmesini isteyen bir anne tarafından başlatılan Playing Out (Dışarda Oynamak) hareketi giderek büyüyor. Belediyelerle işbirliği içinde olan harekete 500’den fazla farklı bölgeden katılım oldu. Ebeveynler, kendilerinin eskiden oynadıkları gibi çocuklarının da dışarıda oynayabilmesini ve bunun için de yolların araçlara düzenli olarak kapatılmasını istiyor. Bristol Üniversitesi’nden fiziksel aktivite ve kamu sağlığı uzmanı Angie Page, “Dışarıda harcanan vakit daha fazla günlük fiziksel aktivite ve obezite riskinin azalması demektir” dedi. Araştırmalara göre 5 yaşından itibaren çocukların günde 60 dakika fiziksel faaliyet yapması gerekiyor, ancak İngiltere’de erkek çocukların sadece yüzde 21’i, kız çocuklarının da yüzde 16’sı bunu gerçekleştirebiliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , ingiltere , sokak
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