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Hürriyet Pazar Haberleri
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    Bırak gitsin dönmezse Katalandır

    Mehmet İREN miren@hurriyet.com.tr
    28.10.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

    İspanya’nın bölünmez bütünlüğü pek fena durumda; belediyelere tavsiye yağıyor, Papa uzaya seslendi, Gerard Depardieu vatan topraklarında görüldü. Haftayı yine sorularla özetledik.

    Malum, Katalonya Parlamentosu bağımsızlık kararı aldı. ABD’nin konuya tepkisi ne oldu?
    a-Katalonya Katalanlarındır
    b-Katalonya, İspanya’nın ayrılmaz bir parçasıdır
    c-Ayrılık da hayatın bir parçası
    d-Her kafasına esenin 40 metrekareye devlet kurmasını can sıkıcı buluyoruz
    e-İspanyol olmakta ne sıkıntı var anlamıyoruz

    Atilla Taş tahliye oldu, evine ve twitter’a döndü. Takipçilerine seslenirken hangi hitap kelimesini kullandı?
    a-Şapşikler
    b-Köftehorlar
    c-Çökelekler
    d-Köstebekler
    e-Kedigiller

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na göre İstanbul’daki bütün ağaçları kim kuruttu?
    a- CHP
    b- Kadir Topbaş
    c- Batılı ajanlar
    d- Cicişler
    e- Başıboş kediler

    Papa Francesco, Uluslararası Uzay İstasyonu’yla canlı video bağlantısı kurarak astronotlarla sohbet etti. Onlara ne sordu?
    a- Orada ne işiniz var?
    b- İyi kazanıyor musunuz?
    c- İnsanın evrendeki yeri nedir?
    d- Oralarda benden bahsediliyor mu?
    e- Buradan istediğiniz bir şey var mı?

    Bırak gitsin dönmezse Katalandır

    Bu hafta Gerard Depardieu’yü Türkiye’de ne yaparken gördük?
    a- ABD vizesi almaya çalışırken
    b- Tam ekmek arası kokoreç yerken
    c- Metrobüste insanlardan akbil rica ederken
    d- Trafikte kavga ederken
    e- Okey oynarken

    Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, belediye başkanlarının istifasıyla ilgili konuştu. Ne dedi?
    a- Bizim verdiğimiz bir karar
    b- Onun verdiği bir karar
    c- Göklerden gelen bir karar
    d- Bireysel olarak verdikleri bir karar
    e- Nasip kısmet meselesi

    İyi Parti’nin açılımı nedir?
    a-İktisat, Yatırım, İlim
    b-İstişare, Yayılış, İktidar
    c-İdeal Yaşam İnşallah
    d-İnsanlık, Yenilik, İyilik
    e-İcraat, Yöresellik, İnşaat

     

    Cevaplar: 1-B, 2-B, 3-A, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D

    Etiketler: test , gündem , Katalanlar , Gerard Depardieu
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