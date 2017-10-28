Bırak gitsin dönmezse Katalandır

Malum, Katalonya Parlamentosu bağımsızlık kararı aldı. ABD’nin konuya tepkisi ne oldu?

a-Katalonya Katalanlarındır

b-Katalonya, İspanya’nın ayrılmaz bir parçasıdır

c-Ayrılık da hayatın bir parçası

d-Her kafasına esenin 40 metrekareye devlet kurmasını can sıkıcı buluyoruz

e-İspanyol olmakta ne sıkıntı var anlamıyoruz

Atilla Taş tahliye oldu, evine ve twitter’a döndü. Takipçilerine seslenirken hangi hitap kelimesini kullandı?

a-Şapşikler

b-Köftehorlar

c-Çökelekler

d-Köstebekler

e-Kedigiller

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na göre İstanbul’daki bütün ağaçları kim kuruttu?

a- CHP

b- Kadir Topbaş

c- Batılı ajanlar

d- Cicişler

e- Başıboş kediler

Papa Francesco, Uluslararası Uzay İstasyonu’yla canlı video bağlantısı kurarak astronotlarla sohbet etti. Onlara ne sordu?

a- Orada ne işiniz var?

b- İyi kazanıyor musunuz?

c- İnsanın evrendeki yeri nedir?

d- Oralarda benden bahsediliyor mu?

e- Buradan istediğiniz bir şey var mı?

Bu hafta Gerard Depardieu’yü Türkiye’de ne yaparken gördük?

a- ABD vizesi almaya çalışırken

b- Tam ekmek arası kokoreç yerken

c- Metrobüste insanlardan akbil rica ederken

d- Trafikte kavga ederken

e- Okey oynarken

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, belediye başkanlarının istifasıyla ilgili konuştu. Ne dedi?

a- Bizim verdiğimiz bir karar

b- Onun verdiği bir karar

c- Göklerden gelen bir karar

d- Bireysel olarak verdikleri bir karar

e- Nasip kısmet meselesi

İyi Parti’nin açılımı nedir?

a-İktisat, Yatırım, İlim

b-İstişare, Yayılış, İktidar

c-İdeal Yaşam İnşallah

d-İnsanlık, Yenilik, İyilik

e-İcraat, Yöresellik, İnşaat

Cevaplar: 1-B, 2-B, 3-A, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D