Bırak gitsin dönmezse Katalandır

Malum, Katalonya Parlamentosu bağımsızlık kararı aldı. ABD’nin konuya tepkisi ne oldu?
a-Katalonya Katalanlarındır
b-Katalonya, İspanya’nın ayrılmaz bir parçasıdır
c-Ayrılık da hayatın bir parçası
d-Her kafasına esenin 40 metrekareye devlet kurmasını can sıkıcı buluyoruz
e-İspanyol olmakta ne sıkıntı var anlamıyoruz
Atilla Taş tahliye oldu, evine ve twitter’a döndü. Takipçilerine seslenirken hangi hitap kelimesini kullandı?
a-Şapşikler
b-Köftehorlar
c-Çökelekler
d-Köstebekler
e-Kedigiller
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na göre İstanbul’daki bütün ağaçları kim kuruttu?
a- CHP
b- Kadir Topbaş
c- Batılı ajanlar
d- Cicişler
e- Başıboş kediler
Papa Francesco, Uluslararası Uzay İstasyonu’yla canlı video bağlantısı kurarak astronotlarla sohbet etti. Onlara ne sordu?
a- Orada ne işiniz var?
b- İyi kazanıyor musunuz?
c- İnsanın evrendeki yeri nedir?
d- Oralarda benden bahsediliyor mu?
e- Buradan istediğiniz bir şey var mı?
Bu hafta Gerard Depardieu’yü Türkiye’de ne yaparken gördük?
a- ABD vizesi almaya çalışırken
b- Tam ekmek arası kokoreç yerken
c- Metrobüste insanlardan akbil rica ederken
d- Trafikte kavga ederken
e- Okey oynarken
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, belediye başkanlarının istifasıyla ilgili konuştu. Ne dedi?
a- Bizim verdiğimiz bir karar
b- Onun verdiği bir karar
c- Göklerden gelen bir karar
d- Bireysel olarak verdikleri bir karar
e- Nasip kısmet meselesi
İyi Parti’nin açılımı nedir?
a-İktisat, Yatırım, İlim
b-İstişare, Yayılış, İktidar
c-İdeal Yaşam İnşallah
d-İnsanlık, Yenilik, İyilik
e-İcraat, Yöresellik, İnşaat
Cevaplar: 1-B, 2-B, 3-A, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D