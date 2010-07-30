Bir zurna zÄ±rt dedi

Sezonun aslÄ±nda en eÄŸlenceli, en sÃ¼rprizli dÃ¶nemine giriyoruz. BazÄ±larÄ±mÄ±z her sezon iflah olmadan hayalkÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± yaÅŸÄ±yoruz. GeÃ§en sezondan kalan umutlar, beklentiler ve heyecanlar hazÄ±rlÄ±k dÃ¶neminde medya tarafÄ±ndan Ä±sÄ±tÄ±larak sÄ±cak servis yapÄ±lÄ±yor. OlasÄ± kadrolar kuruluyor, derbi maÃ§larÄ± kafalarda oynanÄ±yor, yeni transferler harikalar yaratÄ±yor. Ta ki resmi maÃ§lar baÅŸlayana kadar. HazÄ±rlÄ±k dÃ¶neminin yalanlarÄ± ve pembe hayalleri futbolun gerÃ§ekleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± o hep doÄŸrucu an geldiÄŸinde zurnanÄ±n da zÄ±rt dediÄŸi yerde buluyoruz kendimizi.Â

Avrupaâ€™da â€˜bÃ¼yÃ¼klerimizinâ€™ aldÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§lar bizi yine bu noktaya acÄ±masÄ±zca getirip bÄ±rakarak uzaklaÅŸtÄ±. Yine gerÃ§eklerimizle baÅŸbaÅŸa kaldÄ±k. Istanbulâ€™un eriyen bÃ¼yÃ¼klerinin kÃ¶tÃ¼ yÃ¶netilen takÄ±mlarÄ±, olmayan oyuncu ve takÄ±m politikalarÄ± bir kez daha Ã¶nÃ¼mÃ¼ze ve boÄŸazÄ±mÄ±za dizildi.Â Â

FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n deplasmanda aldÄ±klarÄ± gollÃ¼ beraberliklerin tur iÃ§in avantajlÄ± skorlar olduÄŸunu kabul ederim ama her iki takÄ±mÄ±n da kalecilerinin sayesinde bÄ±rakÄ±n turu, tÃ¼m prestijlerini deplasmanda bÄ±rakÄ±p gelmediklerini de ÅŸÃ¼kretmek lazÄ±m.Â

Bir Ã¶nceki yazÄ±da FenerbahÃ§eâ€™lilerin sabÄ±rlarÄ±nÄ±n bu sezon zorlanacaÄŸÄ±nÄ± ama hiÃ§bir deÄŸiÅŸim veya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n acÄ±sÄ±z olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±m. FenerbahÃ§e yÃ¶netim hatalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor: defansÄ±nÄ±n alarm verdiÄŸi onca hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±ndan sonra Luganoâ€™yu bu maÃ§ta oynatamamak bunlardan biri. AynÄ± Uruguayâ€™Ä±n DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda daha Ã§ok oynayan forvet oyuncusu Suarez rÃ¶vaÅŸata ile gol atarken Diego nerede? HavaalanÄ±nda neÅŸeli demeÃ§ler veriyor. Peki Young Boysâ€™un sadece direkten dÃ¶nen toplarÄ± girse de KÃ¶ln maÃ§Ä± tekrarÄ± bir skor gelse bunun sorumluluÄŸunu kim karÅŸÄ±layacaktÄ±?Â Â

FenerbahÃ§eâ€™de dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sanÄ±landan daha zor olacak gibi. Galatasaray maÃ§Ä±nda SelÃ§uk, Åžampiyonlar Ligi Ã¶nelemesinde KazÄ±m, iznini bitiremeyen Lugano, geÃ§en seneki tempolarÄ±nÄ± aynen sÃ¼rdÃ¼ren diÄŸerleri. Guizaâ€™yÄ± saymÄ±yorum bile: bir baÅŸka yÃ¶netim felaketi. Ve tabii transferi tamamlayamayan ama neye yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k pek anlamadÄ±ÄŸÄ±m resmi internet sitesinden â€˜Transfer SpekÃ¼lasyonlarÄ±â€™ kÃ¶ÅŸesini Ä±srarla iki aydÄ±r sÃ¼rdÃ¼ren bir yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±. Sen bitir transferi de Ã§ok ÅŸikayetÃ§i olduÄŸun spekÃ¼lasyonlar da dursun.Â Â

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n birbiri ardÄ±na patlattÄ±ÄŸÄ± transferler sÄ±rasÄ±nda, bu isimlerin karÅŸÄ± sahadan baÅŸlamasÄ± gereken takÄ±m savunmasÄ±nda ciddi zaaflarÄ± olacaÄŸÄ± Ã§ok belliydi. Schusterâ€™in ikinci yarÄ±da Necipâ€™i alarak oyunu dengeletmesi hatasÄ±ndan dÃ¶nmekti belki ama ya o ilk yarÄ±da kaÃ§an pozisyonlar maÃ§Ä± 3-4 yapsaydÄ± o maÃ§tan nasÄ±l dÃ¶nÃ¼lecekti? BeÅŸiktaÅŸlÄ± yorumcularÄ±n bazÄ±larÄ± Ã§oÄŸu hangi yabancÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶ndereceÄŸi henÃ¼z belli olmayan takÄ±ma savunmacÄ± transferi Ã¶neriyor bugÃ¼n. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n da Hakan sayesinde en az FenerbahÃ§e kadar kÃ¶tÃ¼ bir hezimetten kÄ±lpayÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kesin. OynadÄ±klarÄ± her iki takÄ±m da Turkcell SÃ¼per Ligâ€™de orta sÄ±ralara bile oynamakta zorlanÄ±r, bunun da altÄ±nÄ± Ã§izelim.Â

Galatasaray son 15 dakikasÄ±na tur cepte girdiÄŸi maÃ§tan Ã§ok zor bir Belgrad deplasmanÄ± ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± da bir gerÃ§ek. Riijkardâ€™Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda takÄ±m hatasÄ± olarak saydÄ±ÄŸÄ± â€˜profesyonel zaman geÃ§irmeâ€™ eksikliÄŸinden Ã§ok bÃ¼yÃ¼k eksikleri var sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± mercanlarÄ±n. Ardaâ€™yÄ± klonlayÄ±p hem orta alanda hem de kanatta kullanamayacaklarÄ±na gÃ¶re, bir anda eksik bir kadro ile hÄ±zla yaklaÅŸan lige doÄŸru ilerledikleri anlaÅŸÄ±ldÄ±. Kaleci soru iÅŸareti. Orta alanda yaratÄ±cÄ± oyuncu eksikliÄŸi ve daÄŸÄ±nÄ±k bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼. Bir tÃ¼rlÃ¼ iyileÅŸemeyen Barosâ€™un yerinde henÃ¼z bu aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rmak iÃ§in Ã§ok genÃ§ bir yetenek Batdal var.Â Â

NasÄ±l bir hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemiymiÅŸ bu bÃ¶yle anlayan bana da anlatsÄ±n.Â

Sezon bitiÅŸleri ve baÅŸlangÄ±Ã§larÄ± elbette futbol takÄ±mlarÄ±nÄ±n kilometre taÅŸlarÄ± ama futbol dÃ¼nyasÄ±nda hayat devam ediyor. Eksiklerini gÃ¶rmek iÃ§in kÃ¶y takÄ±mlarÄ± ile maÃ§ yapanlardan, oyuncularÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ bir araya getiremeyen takÄ±mlarÄ±mÄ±za Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n de zurnalarÄ± zÄ±rt notasÄ±nda takÄ±ldÄ± kaldÄ±.

Â Son olarak, aklÄ±mÄ±n kÃ¶ÅŸesinde beni sÃ¼rekli dÃ¼rten bir soru var onu paylaÅŸayÄ±m sizinle: FenerbahÃ§eâ€™nin geÃ§en sezon aldÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§lardan baÄŸÄ±msÄ±z olarak kadro zaaflarÄ± ve eksikleri, gitmesi ve kalmasÄ± gereken oyuncularÄ±nÄ± tribÃ¼nden Ã§ok net takip edilebilirken bunlarÄ±n belirlenmesi ve dÃ¼zeltilmesi iÃ§in neden bu kadar beklendi? Daum teknik direktÃ¶rdÃ¼ tamam. Sportif DirektÃ¶r ne iÅŸ yapÄ±yordu peki?Â

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