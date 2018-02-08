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Bir zamanların efsanesi çöküyor!

Hürriyet Haber
08.02.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

HTC gelirleri gerilemeye devam ediyor. Yıldan yıla kayıpları artan HTC, 2017 yılında da büyük kan kaybı yaşadı.

HTC'nin son zamanlarda kötü günler geçirdiği bilinen bir durum. Şirketin finansal raporları da bu durumu doğruluyor. En son açıklanan verilere göre HTC, 2017 yılının aralık ayında %15'lik bir düşüş yaşadı.

Şirketin ocak 2017'den bu yana yaşadığı gelir kaybı ise %27 seviyesine ulaştı. Can simidi olarak gördüğü HTC U11 modelinden de beklediği geri dönüşü alamadığı bilinen şirketin, bu durumu daha ne kadar süre devam ettirebileceği de büyük merak konusu.

Bilindiği üzere HTC, geçtiğimiz günlerde Google ile olan anlaşmasını tamamlayarak, akıllı telefon departmanının bir kısmını Amerikan devine satmış ve bu sayede Pixel üretimini Google’a devretmişti.

Etiketler: haberler , haber , htc , google , finans , rapor
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