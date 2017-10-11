Bir zamanların efsanesi AOL Instant Messenger tarih oluyor

AOL Instant Messenger'in (AIM) hala tamamen ortadan kalkmamış olması bir çoğumuza oldukça şaşırtıcı gelecektir. AOL ve Yahoo'nun ana şirketi Oath nihayet AIM'in ömrünü tamamladığı kararını aldı. Yani 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren, hala AIM kullanıyorsanız modern mesajlaşma uygulamalarından birine geçmeyi isteyebilirsiniz.

AIM, 90'larda teknoloji ile arası iyi olanların tanıdık olduğu bir kısaltma. AOL Instant Messenger hayatına American Online'a entegre bir yazışma uygulaması olarak başladı. 1997'de ise AOL, bağımsız AIM uygulamasını yayınladı. 20 yıl ilerleyip günümüze geldiğimizde, Oath, AOL Instant Messenger'ı kapatma kararı aldı. AIM 15 Aralık'ta hizmetini durduruyor.

chip.com.tr'nin haberine göre yüzlerce AIM kullanıcısı, kapanma tarihi geldiğinde sayısız seçenekten oluşan modern mesajlaşma uygulamaları arasında dolaşmaya başlayacak. Facebook Messenger, WhatsApp, Google Hangouts, Telegram ve Skype en popüler mesajlaşma uygulamaları, ve her birinin hem masaüstü hem de mobil sürümleri bulunuyor.