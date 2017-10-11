Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Bir zamanların efsanesi AOL Instant Messenger tarih oluyor

    Bir zamanların efsanesi AOL Instant Messenger tarih oluyor

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Bir zamanların ünlü mesajlaşma uygulaması AIM, yerini daha modern mesajlaşma uygulamalarına bırakıyor!

    AOL Instant Messenger'in (AIM) hala tamamen ortadan kalkmamış olması bir çoğumuza oldukça şaşırtıcı gelecektir. AOL ve Yahoo'nun ana şirketi Oath nihayet AIM'in ömrünü tamamladığı kararını aldı. Yani 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren, hala AIM kullanıyorsanız modern mesajlaşma uygulamalarından birine geçmeyi isteyebilirsiniz.

    AIM, 90'larda teknoloji ile arası iyi olanların tanıdık olduğu bir kısaltma. AOL Instant Messenger hayatına American Online'a entegre bir yazışma uygulaması olarak başladı. 1997'de ise AOL, bağımsız AIM uygulamasını yayınladı. 20 yıl ilerleyip günümüze geldiğimizde, Oath, AOL Instant Messenger'ı kapatma kararı aldı. AIM 15 Aralık'ta hizmetini durduruyor.

    chip.com.tr'nin haberine göre yüzlerce AIM kullanıcısı, kapanma tarihi geldiğinde sayısız seçenekten oluşan modern mesajlaşma uygulamaları arasında dolaşmaya başlayacak. Facebook Messenger, WhatsApp, Google Hangouts, Telegram ve Skype en popüler mesajlaşma uygulamaları, ve her birinin hem masaüstü hem de mobil sürümleri bulunuyor.

    Etiketler: aol , aol instant messenger , uygulama
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri