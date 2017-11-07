Bir ‘yıldız’ doğuyor

PETKİM yarımadasındaki Star Rafineri’nin yüzde 96.4’lük kısmının tamamlandığını söyleyen Star Rafineri AŞ Genel Müdürü Mesut İlter, rafinerinin 2018 yılı eylül ayında hizmete gireceğini açıkladı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın İzmir Aliağa’da 10 ay sonra devreye alacağı Star Rafineri, yılda üreteceği 4.8 milyon ton motorinle, 2019’a gelindiğinde yıllık yaklaşık 13-14 milyon tonluk ithalatın yaklaşık yüzde 35’ini tek başına karşılayabilecek. Toplam 6 milyar dolara mal olacak rafinerinin üreteceği motorin, jet yakıtı, nafta ve petrol koku gibi ürünlerle ithalat büyük oranda azalacak. Star Rafineri’nin toplamda 1.5 milyar dolarlık LPG, jet yakıtı, motorin ve türevi akaryakıt ithalatının önüne geçeceği hesaplanıyor.

HEDEF EYLÜL 2018

2008 yılında özelleştirme kapsamında sanayi devi Petkim’i satın alarak Türkiye yolculuğuna başlayan SOCAR, Türkiye’de Petkim, Petlim Limanı, Star Rafineri ve son aşamaya yaklaşan TANAP projesiyle faaliyetlerine devam ediyor. 6 milyar dolar yatırımla hayata geçecek Star Rafineri’yi, Genel Müdürü Mesut İlter ile gezerek son durum hakkında bilgi aldık. İlter, yüzde 96 ilerleme oranına ulaştıklarını belirterek, “Yardımcı tesislerden başlayarak, bir kısım birimleri devreye almaya başladık. 4 Ağustos’ta ilk enerjilendirme yapıldı, tüm ekipmanları artık test edebiliyor, ihtiyacımız olan ekipmanları çalıştırabiliyoruz. 2018 Eylül’e kadar testler devam edecek, hedefimiz 2018 Eylül ayında rafineriyi tam kapasite devreye almak. Önümüzde 10 aylık süre var. İlk ham petrol gemisi haziran ayında gelecek, ilk ham petrol ünitemizi de temmuz ayında devreye alacağız” dedi. Rafinerinin yıllık 10 milyon ton ham petrol işleyebileceğini aktaran İlter, Türkiye’nin ithal ettiği ürünlerin bir kısmının Aliağa’da üretileceğini söyledi. Türkiye akaryakıt pazarında özellikle dizelin yıllık yüzde 7 civarında büyüdüğünü anlatan İlter, “Rafineri devreye girdiğinde, yıllık yaklaşık 5 milyon ton dizel, 1.6 milyon ton jet yakıtı, 1.6 milyon ton nafta, 700 bin ton petrokok, 500 bin ton reformat ürün, 400 bin ton karışık ksilen, 300 bin ton LPG ve 160 bin ton kükürt üretecek. Bunlardan dizel, jet yakıtı ve LPG’yi iç piyasaya sunacağız. Böylece, rafineri Türkiye’nin cari açığının kapanmasına 1.5 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

JET YAKIT İTHALATINA SON

Öte yandan, turizmdeki düşüş nedeniyle jet yakıtı tüketiminde yüzde 5 azalma olduğunu fakat üçüncü havalimanından sonra jet yakıtı tüketiminde bir artış beklediklerini dile getiren İlter, “Türkiye’nin yüzde 7-8 oranında bir jet yakıt ithalatı var. Star devreye girdikten sonra jet yakıtı ithalatına gerek kalmayacak. Jet yakıtının bir kısmını dizel olarak üretme kabiliyetimiz de var. Hedefimiz uzun vadeli ürettiğimiz tüm ürünleri iç piyasaya sunmak olacak” şeklinde konuştu. İlter, Türkiye’nin 2016’daki dizel tüketiminin 22 milyon ton olduğunu, bu miktarın 9.6 milyon tonunun iç pazarda üretilirken, kalan 12.4 milyon tonunun ithal edildiğini söyledi. Türkiye’de 2019’da dizel tüketiminin 25 milyon ton seviyesine çıkacağının öngörüldüğünü belirten İlter, rafinerideki 5 milyon tonluk dizel üretiminin bu rakamın yüzde 20’sine denk geleceğini söyledi. İlter, LPG pazarında ise şu anda yüzde 79 seviyesinde olan ithalatın, rafineride LPG üretimine bağlı olarak yüzde 70 seviyesine kadar ineceğini kaydetti.

‘CİDDİ BİR DİZELİZASYON YAŞADIK’

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Star’ın Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıya yönelik “Öncelikli olarak akaryakıt sektöründe stratejik bazı ürünlerin ithalatını azaltacak. Petrokimya ile entegrasyon sonucunda Türkiye’deki petrokimya sektörünün hem dışa bağımlılığını azaltacak, hem de hammadde güvenliği sağlayacak. Star’ın benzin yerine ürettiği ürünler, tamamı petrokimya hammaddesi olabilecek ürünler. Akaryakıt sektöründe yıllık ortalama yüzde 4 büyüme var. Benzin tarafındaki büyüme nispeten az, jet yakıtı ve dizel tarafında büyüme var. Rafineri konfigürasyonu yapılırken, ileriye yönelik Türkiye’nin ihtiyaçları göz önüne alındı. Türkiye’de dizele ciddi eğilim var. Benzin ile dizel tüketimi 1’e 10. 20 yıl önce 1’e 2 idi. Ciddi bir ‘dizelizasyon’ yaşadık. 2016’de yaklaşık 22 milyon ton dizel tüketimi oldu, 12.4 milyon ton ithalat ile karşılandı. Yıllık büyümeyi göz önüne aldığımızda Star’ın devreye girmesi ile Türkiye dizelde hala bir miktar ithalat yapmak zorunda kalacak ancak ithalat oranları ciddi biçimde düşecek” dedi. Sahada şu an 19 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını da söyleyen İlter, işletme döneminde bin kişilik bir kadro olacağını belirtti. Aliağa yarımadasında SOCAR’ın birçok yatırımı olduğunu anımsatan İlter, bu kapsamda Aliağa yarımadasında ilk özel endüstri bölgesi statüsünü almayı hedeflediklerini ifade etti.