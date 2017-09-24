Bir yetkili bile başsağlığı dilemedi

MUSTAFA Yeneroğlu, Frankfurt Başkonsolos Yardımcısı Özkan Durmaz ile Savaş Kabasakal’ın eşi Ayşe Kabasakal ile oğlunun yaşadığı eve gitti. Ziyarette ağabey Mustafa Kabasakal da hazır bulundu. Hala avukatlara ayrıntılı otopsi raporuyla soruşturma sonuçlarının verilmediğini belirten Mustafa Kabasakal, hiçbir Alman kurumundan, yetkiliden taziye almamalarının kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Ayşe Kabasakal da, “Suçlu suçsuz ortaya çıksın. Çocuğum her gün mahkeme olup olmadığını, polislerin ceza alıp almadığını soruyor. Çocuğuma hala cevap veremiyorum. Savaş’ın başına ne geldiğini bilme hakkımız var. Olaydan günler sonra evden delil almak için polisler beni arıyordu. Ben bunun savcılıktan yazı almaları gerektiğini söyleyince telefonlar kesildi” dedi.

OLAYIN AÇIĞA KAVUŞMASI GEREKİYOR

Konuyu Alman mevkidaşlarıyla da konuştuğunu kaydeden Yeneroğlu ise şöyle dedi:

“Alman İnsan Hakları Komisyonu’na da söyledim. Sizlerin takip etmesi lazım. Almanya bir hukuk devleti. Alman, Türk vatandaşı olması önemli değil. Bir kardeşimiz sorunlu bir biçimde vefat etmiş. Bunun açıklığa kavuşması, Almanya’da yaygın olan polise güvensizliğin, polisin, emniyetin, savcılığın, yargının üzerine düşeni yapıp olayın tüm çıplaklığıyla ortaya koyması gerekir. Benzer olayda olduğu gibi polis şiddeti vatandaşımızın mağdur edilmesi ve üstünün kapatılması olmasın. Olayın açıklığa kavuşması, polise güvenin tesis edilmesi gerek. Bir cinayet iddiası var. Ortada büyük bir acı var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hiçbir yetkili başsağlığı dilememiş. Ailenin acısını hafifletme noktasında, Alman kurumların paylaşmaması. Acıyı daha da artırıyor. Emniyetin, belediyenin, bölge milletvekillerinin gelip ailenin acısını paylaşması gerekir. Savaş, Alman vatandaşı. İnsani görevlerin yapılması konusunda da kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. Benzer olayları pek çok yerde yaşıyoruz.”