Bir yemek masalı

Margarini ekleyip orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.

Ocaktan alıp ceviz içini ilave ettikten sonra soğuması için bir kenarda bekletin.

Hamuru hazırlamak için; oda sıcaklığında bekleyen margarini, su ve pudra şekerini derin bir kapta karıştırın.

Toz mahlep ve kabartma tozunu katıp unu azar azar ekleyerek elinize yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. (Bu kıvamda bir hamur elde edinceye kadar un eklemeyi sürdürün.) Hamuru oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirin.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp bunları 10 santim çapında daireler oluşturacak şekilde yuvarlayın.

Yuvarlak hamurların üzerine birer tatlı kaşığı hurmalı harç koyun.

Önce poğaça gibi D şeklinde katlayıp sonra yuvarlayın. İsterseniz üzerine çatalla çizgiler çizerek şekil verebilirsiniz.

Kurabiyeleri fırın kâğıdı serdiğiniz tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. 5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 30-35 dakika kadar, üzeri altın sarısı renk alıncaya kadar pişirip çıkarın soğuyunca servise sunun.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

* 125 gr. bitkisel margarin

* Yarım su bardağı su

* Yarım su bardağı pudra şekeri

* Varsa 1 yemek kaşığı toz mahlep

* 1 çay kaşığı

kabartma tozu

* Alabildiği kadar un

İç malzemesi için;

* 10-12 adet hurma

* 25 gr. bitkisel margarin

* Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi