Bir yandan mendil satıyor, diğer yandan ders çalışıyor

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi S.S., kentin en işlek noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde merdivene koyduğu karton üzerinde mendil satarken, bir yandan da ders çalışıyor.

Saat 15.00’te okuldan çıktıktan sonra mendil satmaya başlayan S.S., aile bütçesine katkı sağlarken ödevlerini de ihmal etmediğini belirtti.

Babasının Türkmenistan asıllı olduğunu, bu yüzden Türkçe konuşabildiğini anlatan S.S.,"Okumayı bilmiyorum ama, yazmayı biliyorum. Afganistan’da okumadım. Babamın çalışma izni olmadığı için çalışamıyor. Okul çıkışı hem ders çalışıyorum, hem de mendil satıyorum. Günlük 20 ile 50 TL arasında para kazanıyorum. Parayı anneme veriyorum” dedi.