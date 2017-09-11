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    Bir video ile arkadaşlarının hayatını kurtardılar

    Yunus ÜLGER / CASTROP RAUXEL
    11.09.2017 - 12:53 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 13:52

    Koray Tokmak ve iki arkadaşı, hazırladıkları kısa bir videoyla Afganistan’a sınır dışı edilmek üzere olan arkadaşları Arian Hassan Khali’nin Almanya’da kalmasını sağladılar.

    İKİ yıl önce Afganistan’daki Taliban teröründen kaçan 15 yaşındaki Arian Hassan Khali, sınır dışı edilmekten son anda kurtuldu. Castrop Rauxel Willy Brandt Gesamtschule lise eğitimi gören Khali’nin arkadaşları Koray Tokmak, Selin Çelik ve Joanna Pohl, hazırladıkları 3 dakika 36 saniyelik kısa bir videoyu Youtube’a yükledi ve Khali’nin sınır dışı edilmemesi için yardım istedi. Bir anda çok sayıda kişi tarafından izlenen video, Almanya’da büyük ilgi gördü. Partiler, sivil toplum kuruluşları ve kamuyou baskısı, Castrop Rauxel Belediyesi’nin sınır dışı kararını geri çekmesini sağladı. Arian, en azından okulunu bitirene kadar Almanya’da kalacak ve meslek eğitimine başlaması halinde sınır dışı edilemeyecek.

    ‘BİR KİŞİNİN HAYATINI KURTARDIK’
    Amatör olarak video ve kısa filmler çeken Willy Brandt Gesamtschule son sınıf öğrencisi Koray Tokmak, Arian için hazırladığı videonun işe yaramasına çok sevindiklerini söyledi. Arian’ın kalması için çok sayıda insanın çaba harcağını anlatan Koray, “Küçük bir belgeselle belki de bir insanın hayatını kurtardık. Bu benim için altın değerinde” diye konuştu.

    ‘BABAMI TALİBAN ÖLDÜRDÜ’
    Arkadaşlarına minnettar olduğunu söyleyen Arian ise, Taliban’ın babasını öldürdüğünü, kendisini onlara katılmaya zorladığını anlattı. Daha 13 yaşında iki ay süren bir yolculuk sonunda Almanya’ya ulaşan Arian, “Afganistan’a gönderilseydim, Taliban beni de öldürürdü. Ailemi sürekli tehdit ediyorlar. Şimdi okulumu bitirip, otomobil tamirciliği mesleğini öğrenmek istiyorum” dedi.

    Etiketler: Arian Hassan Khali , ALMANYA , Koray Tokmak
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