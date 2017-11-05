Bir üniversitede daha kişiye özel ilan iddiası

Fethiye Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü’ne alınacak yardımcı doçent için ‘Güneşten korunma programının adölesanların güneşten korunma davranışına etkisi ve okul sağlığı hemşireliği alanında çalışmaları olmak’ şartı yer aldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ne alınacak yardımcı doçent için de, ‘Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak’ ve ‘Kanserli çocuklarda oyun temelli hemşirelik modeli konusunda çalışmaları bulunmak’ şartlarının arandığı belirtildi. YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi’ne göre bu konularda tez yazan birer kişi bulunuyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar iddiaları yanıtlarken Hürriyet’e “Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olmaması ve Muğla’daki kanserli çocuk sayısının yüksek oluşu bu alanda çalışmaları bulunan öğretim üyesi ihtiyacını ortaya çıkardı. Kesinlikle kişiye özel ilan vermiyoruz. Ben de gerekli incelemeyi yapacağım. Eğer böyle bir durum varsa ilanı iptal ederiz” dedi.