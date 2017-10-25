Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği, başrollerini Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal ve Bestemsu Özdemir’in paylaştığı film için Hilton Bomonti Otel’de basın toplantısı düzenlendi.

Tuba Ünsal’ın “İlk film çok beğenilmişti, onu öğrenci ruhuyla yapmıştık. O filmde ben ölmüştüm. Bu yeni filmde ise flashback’lerle varım. Çekimler için Rıza beyin tatilinin bitmesini bekledik” açıklaması üzerine söz alan Rıza Kocaoğlu şöyle konuştu: “Ben başka bir projedeydim ve saç-sakal devamlılıkları vardı, onun için bekledik. Bu filmi bir umut hikayesi diye anlatıyorum ben.”

Candan karakteriyle hikayeye dahil olan Bestemsu Özdemir de “İlk filmi çok beğenmiştim. Bu filmde de daha önce hiç oynamadığım türde bir karakteri canlandırdım. İzleyenlere güzel hisler yaşatacağına inanıyorum” dedi.