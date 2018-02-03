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Bir ülke daha vizeyi kaldırdı!

İHA
03.02.2018 - 17:27 | Son Güncelleme:

Özbekistan, Türkiye vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti tanıdı.

Özbekistan, 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren Türkiye vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulamaya başlıyor.

Türkiye ve beraberindeki İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Japonya devletleri vatandaşlarına vizesiz Özbekistan seyahati imkanı getiren kararname, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından bugün imzalandı. Ayrıca, Özbekistan'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesine ilişkin bu kararnameye göre, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Özbekistan Cumhuriyeti Elektronik Vize Başvuru Sistemi "E-vize" uygulaması başlatılacak.

 

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Etiketler: özbekistan , vize , vizesiz ülkeler
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