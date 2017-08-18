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Bir tweetle piyasa değerini 6 milyar dolar düşürdü

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2017 - 08:05Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 08:05

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amazon'la ilgili attığı tweet şirketin hisselerini vurdu. Amazon'un piyasa değeri bir anda 6 milyar dolar düştü.

20015 yılı sonlarında Trump ile Amazon’un CEO’su Jeff Bezos arasında başlayan ve giderek güçlenen tartışma, dün sabah Trump’ın Amazon’un fiziksel mağaza sahiplerine zarar vererek, iş istihdamını baltaladığına yönelik tweeti sonrasında iyice kızıştı. Trump’ın tweeti Amazon hisselerinin aniden sert bir düşüşe geçmesine neden oldu ve birkaç dakika içerisinde firmanın piyasa sermayesinde 6 milyar dolar civarında bir düşüş yaşandı.

Trump karşıtı haberler yapan Washington Post’u, firmanın CEO’su Jeff Bezos’un satın almasıyla Amazon ile Trump arasında 2015 yılı sonlarından itibaren bir çekişme başlamıştı.

Etiketler: Amazon , donald trump , jeff bezos
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