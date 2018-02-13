Bir tutuklama daha

Öztürk hakkındaki mahkemeye sevk yazısında, “3 Mart 2016’da Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde emniyet aracına silahlı saldırı düzenledikten sonra güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirilen Berna Yılmaz’ın, savcı Kiraz’ın şehit edilmesinden iki ay önce 31 Ocak 2015’te Atatürk Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığı, 14 Mart 2015’te ise yurda girdiği belirtildi.



Yılmaz’ın, yurtdışındayken örgüt yöneticilerinden aldığı ve ağzında getirdiği SD kart içerisinde yazılı suikast talimatını örgütün yapılanmalarından Halkın Hukuk Bürosu vasıtasıyla eylemcilere ilettiği” ifade edildi. Şüpheli Mithat Öztürk’ün, terörist Berna Yılmaz’ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlamak amacıyla muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış gibi gösterdiği iddia edildi. Yılmaz’ın işe giriş tarihinin 16 Ekim 2014, çıkış tarihinin ise dikkat çekici olarak Cumhuriyet Savcısı Kiraz’ın şehit edildiği eylemin tarih olan 31 Mart 2015 olduğu vurgulandı.



