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    Bir tutuklama daha

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    13.02.2018 - 23:26 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Adalet Sarayı’nda 31 Mart 2015’te Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP/C’li teröristlerce şehit edilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Mithat Öztürk, ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan tutuklandı.

    Öztürk hakkındaki mahkemeye sevk yazısında, “3 Mart 2016’da Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde emniyet aracına silahlı saldırı düzenledikten sonra güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirilen Berna Yılmaz’ın, savcı Kiraz’ın şehit edilmesinden iki ay önce 31 Ocak 2015’te Atatürk Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığı, 14 Mart 2015’te ise yurda girdiği belirtildi.

    Yılmaz’ın, yurtdışındayken örgüt yöneticilerinden aldığı ve ağzında getirdiği SD kart içerisinde yazılı suikast talimatını örgütün yapılanmalarından Halkın Hukuk Bürosu vasıtasıyla eylemcilere ilettiği” ifade edildi. Şüpheli Mithat Öztürk’ün, terörist Berna Yılmaz’ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlamak amacıyla muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış gibi gösterdiği iddia edildi. Yılmaz’ın işe giriş tarihinin 16 Ekim 2014, çıkış tarihinin ise dikkat çekici olarak Cumhuriyet Savcısı Kiraz’ın şehit edildiği eylemin tarih olan 31 Mart 2015 olduğu vurgulandı.

    Etiketler: Mehmet Selim Kiraz , DHKP/C , gazetehaberleri , son dakika
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