Bir türlü ‘Kona’madı

GÜNEY Koreli otomotiv devi Hyundai’nin Avrupa’da hızla büyüyen kompakt SUV sınıfında en büyük kozu olacak Kona’nın Türkiye’de üretilip üretilmeyeceği tam bir yılan hikayesine döndü. Geçtiğimiz yılın sonunda Hyundai Assan tarafından Türkiye’de i10 ve i20 dışında B-SUV segmentinde bir araç üretileceği ve bu aracın ağırlıklı olarak Avrupa’ya ihraç edileceği açıklanmasına rağmen Koreliler bu aracın Kona olup olmayacağını bir türlü resmi olarak açıklamıyor. Kona’nın Hyundai Assan’ın İzmit’te ürettiği i20 modeliyle aynı platformu paylaşması, en büyük rakibi Toyota C-HR’nin Sakarya’da üretilmesi ve Avrupa’ya yakınlığı nedeniyle Kore yerine Türkiye’nin seçilmesinin daha avantajlı olduğunun bilinmesine rağmen karar verilememesi dikkat çekiyor.

SUV VE SEDAN ÇALIŞMASI

Frankfurt fuarında görüştüğümüz Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Kibar da kafaları iyice karıştırdı. Önce, “Türkiye’de B-SUV sınıfında bir araç üreteceğiz. Ama Kona pahalı bir araç, bizim üreteceğimiz daha ekonomik olacak” açıklamasına yapan Kibar, “Yani Kona Türkiye’de üretilmeyecek diyelim mi?” sorumuza ise, “Tam olarak bunu da söyleyemeyiz” cevabını verdi. Yani hâlâ bir açık kapı bırakan Kibar, kararı Korelilerin vereceğini, onlar resmi bir açıklama yapmadan kendilerine konuşmama yasağı geldiğini ortaya koydu. Kibar, İzmit fabrikalarında bir taraftan kapasite artışı, bir taraftan da yeni modellerle ilgili çalışmalar yapıldığını da sözlerine ekleyerek, “2020’den sonrası için katma değer yaratacak 4 model üzerinde çalışıyoruz. İzmit’te ürettiğimiz i10 ve i20’nin yeni nesli, i20’den türev SUV ve bir de Sedan modeli değerlendiriyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarda Kore’nin kararlarını bekliyoruz. Olma ihtimalleri yüksek” dedi.

KAPASİTE 300 BİNE ÇIKIYOR

İzmit fabrikalarının 245 bin adet olan kapasitelerini artıracaklarını ve 300 bine yaklaşacağını söyleyen Kibar, ‘Bunun için ne kadar bir yatırım öngörüyorsunuz?” sorusuna ise otomobil sektöründe herhangi bir yatırımın 100 milyon Euro’dan başladığı cevabını verdi. Kibar, “İzmit fabrikasındaki hat üzerindeki donanımımız aynı anda 4 değişik aracı üretebilir. Bizde bu altyapı mevcut. 4 ayrı modeli aynı anda sıralı olarak üretebiliriz. Dolayısıyla üretim bantlarımızda sorun yok, 4 ürün de koyduğumuz zaman hattan çıkar” ifadelerini kullandı. Hyundai i10 modelinin 2020’de yenileneceği, daha sonra muhtemelen 5 kapılı hatchback üretiminin başlayacağı bilgisini veren Kibar, SUV modelinin pahalı bir ürün olmasından dolayı daha ekonomik, rekabetçiliği ve pazarda etkinliği olan modellere yönelik de çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Kibar, “Yatırım yapılacak, yeni model gelecek ama B-SUV segmentinden KONA olup olmayacağı, hangi model olacağı daha belli değil diyelim mi?” sorusunA, “Evet, KONA benzeri ürün demek daha doğru” cevabını verdi.

BİR ŞARJA YARIM SAAT POMPADA BEKLEMEZ

ALİ Kibar, dünyada geliştirilmesi hızla artan elektrikli otomobil üretiminde altyapı ve mevzuat düzenlemelerinin önemine işaret ederek, “Akaryakıt istasyonlarında elektrikli araçların hızlı şarj edilebilmesine ilişkin sistem ve altyapının geliştirilmesi gerekiyor. İnsanlar bir şarja yarım saat pompada beklemez. O zaman pompa istasyonlarında araçların yığılması olur ve hizmet verebilme kabiliyetlerini daha farklı yönlendirmeleri icap eder. Öte yandan ortak alanlarda elektrik ve şarj hadiselerini, binalardaki yönetmelikleri düşünün. Bütün mevzuatlarda düzenlemeler icap eder. Ortak alanlarda, apartman mahallinde böyle bir şarjı kullanan var, kullanmayan var. İtirazlar olur, sorunlar çıkar. Bütün bu mevzuat düzenlemelerinin çözüme kavuşturulması, hacmin buna dönüşüyor olması lazım.”