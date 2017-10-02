Bir tür zaman makinesi: Bit Pazarları

Selaaaam!

Bit pazarlarının ustası Begüm geldi! Şaka şaka, her pazar günü Feriköy Bit Pazarı’na gitmek isteyip, yıllardır gidemeyen biriyim ben. ☹ Bu nedenle hep birlikte bir “Bakın burada ne var,” diyelim istiyorum. Bilgilerimizi birbirimizle paylaşarak daha ucuz alışverişin anahtarını bulalım istiyorum. Gezelim istiyorum. O zaman hemen başlıyorum!

İlk başta bu bahsedeceğim pazarın birçok farklı ismi olduğunu öğrendim. Mesela ben Bomonti Bit Pazarı ile Feriköy Bit Pazarı’nı farklı pazarlar sanıyordum ama değilmiş. Feriköy Antika Pazarı, Feriköy Bit Pazarı, Bomonti Bit Pazarı, Bomonti Antika Pazarı gibi birçok versiyonu varmış. Bu benim için büyük bir bilgi. ☺

Giden arkadaşlarımla konuştum. İşin sırrı her hafta pazar günü erken uyanıp gitmekteymiş. Erken gittiğin zaman henüz seçilme şansı bulmamış birçok güzel parçayı ilk siz keşfedebiliyormuşsunuz. -Keşfedebiliyormuşsunuz- kelimesi çok garip değil mi? Anlamsızca uzun, ahaha yanlış mı yazdım diye on defa kontrol ettim sanırım. Neyse!

Şimdi bu zaman makinesi gibi olan pazarda antika eşyalar, vintage kıyafetler, takılar, oyuncaklar, baya baya arayabileceğimiz her şey mevcut. Bu “antika” ve “vintage” kelimeleri benim yaşam zevkimi anlatan iki kelime olduğu için bu pazarı ayrıca merak ediyorum. Özellikle antika değeri kazanmış, çok seneler öncesine ait eşyalar beni çok duygulandırıyor. ☹ Düşünsenize belki şu an dünyada olmayan birinin eşyası, vay be… Hemen aklımda “kim bilir nasıl anılar saklı bunda” gibi düşüncelere dalıyorum ve duygusallaşıyorum. Tabii bu yengeç burcu olmamla alakalı bir durum olabilir, ama olsun yine de bu duygusal anlarımı seviyorum. Yaşasın yengeç burçları! <3>

“O BİLMEM KAÇ SENE ÖNCE KULLANILAN DAKTİLO KİM BİLİR KİMLERE NE YAZILAR YAZDI?”

Çoğumuz ikinci el ürün deyince bir adım geri çekiliyoruz ama ben bu durumu seviyorum. Belki kıyafet vs. gibi daha kişisel eşyalarda değil de oyuncak, plak, işte o antika olan daktilolar, pikaplar falan ikinci el olması daha güzelmiş gibi geliyor. Yukarıda da bahsettiğim gibi bir yaşanmışlık olduğunu hissettiğim için daha değerli geliyor. O bilmem kaç sene önce kullanılan daktilo kim bilir kimlere ne yazılar yazdı? Belki bir aşk mektubu, belki bir veda, belki bambaşka bir şey… YAŞASIN HAYAL GÜCÜ! <>

Konumuza geri dönecek olursam, bir arkadaşım bu Feriköy Bit Pazarı’nda 20 yıllık bir sigara satın aldığını söylemişti. Umarım dekorasyon için almıştır ve içmemiştir. “Hey arkadaşım, eğer içmediysen sigaranın fotoğrafını gönder bana, merak ediyorum nasıl bir şey.”

Bir başka arkadaşım da girişinde müthiş bir tostçu olduğunu söyledi. Biliyorsunuz bir pazar gezmeleri bir de deniz veya havuzda yüzmek insanı fena halde acıktırır. Bu yüzden bu tostçu abimizi veya ablamızı tebrik ediyorum. Güzel strateji ve gol.

HER EŞYAYI ANTİKA SANMAYIN!

Benim internetten ve arkadaşlarımdan yaptığım araştırmaya göre çıkardığım en değerli bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bilgi: her eşyayı antika sanmamak! Birçok ürüne boya teknikleri ile eskitilmiş bir görünüm veriliyor. Tabii bu sadece bu bit pazarı için değil, birçok bu konseptte ürün satan mağaza için de geçerli. İkisinin de yeri ayrı. Ben eskitilmiş eşyaları da seviyorum, gerçekten antika olan eşyaları da. Burada önemli olan üretici-tüketici arasında birbirimizi kandırmamak. Bu arada bu iyi niyetli mesajım ile birlikte başımda bir hare belirdi. ☺

Bir iyi niyet çağrım daha var. Bu tarz pazarlar hakkında çok fazla bilgisi, ilgisi olan herkes, henüz yeni yeni ilgilenmeye başlayıp daha fazla bilgi edinmek isteyenlere (mesela ben) mesaj göndererek yardımcı olayım derse #BizDostuz hashtag’i ile dilediği sosyal medya mecrasından yazabilir. En başta da dediğim gibi bilgilerimizi birbirimizle paylaşarak daha ucuz ve güzel alışverişin anahtarını bulalım istiyorum. Hadi yardımlaşalım! ☺

Yazımı bitirmeden önce bu pazarın olduğu aynı yerde cumartesi günleri organik pazar kurulduğunu okudum. Baya öven arkadaşlarım olmuştu, ama pek bir araştırma yapmadığım için size yanlış bilgiler vermek istemiyorum. ☺ Bu organik pazarı ayrı bir yazıda mercek altına alabiliriz.

Ben şimdilik gittim.

Öptüm. Kib. Bye.

Yazan: Begüm Onarıcı