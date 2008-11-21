Bir Terim yazısı: İmparator Çıplak

Ben nasıl heyecanla maçı seyretmek için tüm dünya ile ilişkimi keserek ekran başına geçtiysem !!! yaklaşık 17.000 gurbetçimiz de tribünleri doldurmuş. Ekmek parası uğruna sevdikleri herşeyi geride bırakarak geldikleri gurbet ellerde dillerinde bir türkü, memleketlerinden bir esinti, ezilmişliklerini unutturacak bir moral peşindeler. Yanlarında çalıştıkları Avusturyalılara gözlerini dikerek imalı imalı bir dünya markasına karşı mücadele etmenin gururunu taşımaları gerektiğini hatırlatıyorlar. Öyle ya; bir tarafta Dünya üçüncüsü ve Avrupa'da yarı final oynamış, kadrosunda dünya yıldızları barındıran koskoca Türkiye, diğer tarafta üç otuz nüfusuyla dağlı Alman köylüleri. İşin ilginci maalesef buna inanıyorlar da gurbetçilerimiz. Hangi takımda var Gökhan Zan, Sabri, Ayhan, Hakan Balta gibi dünya yıldızları ? Tam bunları düşünüyorken üstüste 2 gol attık mağlup durumdayken. Çocuklar gibi mutlu oluyorlar benim uzaklardaki hemşerilerim. Avrupa Birliği'ne girsek de sahiplenseler oraları ezilmişliğin hıncıyla, sınırdışı edilme korkusu taşımadan posta koysalar gerektiğinde. Onlar orda tribünlerde mutlu, ben onlar mutlu diye mutlu.

Erdoğan Aksoy yazıyor

Adamı böyle rezil eder Fatih Terim. Bir ağız tadıyla eleştirtmez bile kendini. Yakından tanıyanları bıyıklarına düşkünlüklerinden korkar eleştiremez, geri kalan 70 milyon her eleştirdiklerinde maç sonunda mosmor olduklarından dolayı ağızlarını açamazlar. 9 köyde de ağzımızı açamayacaksak; o halde, yaşasın 10. köy.

Seyrettiğim takımın adı ne? Eskiden dediğimiz gibi Milli Takım mı? Yoksa Fatih Terim'in takımı mı? Eğer Milli Takım'sa niye önüne geçiyor karizmasıyla? Öyle bir bakıyor ki 3. golden sonra Fatih Terim; "Ey futbol ulemaları, sizin bildikleriniz kadar benim unutmuşluğum var" der gibi. Oysa ki zevk alamıyorum kısır kadrodan ne kadar kızarsa kızsın İmparator Terim. Sahaya çıkan futbolculara bakıyorum, taraftarı olduğum takıma bile bir Tuncay'la Aurelio'yu alırım. İyi zamanlarını bildiğimden dolayı da kontenjandan Gökhan Gönül'ü. İyi de sahadaki geri kalan 8 kişi de neyin nesi? Cevap çok basit; bizim baktığımız gözle bakmıyor İmparator Terim. Başka kriterleri var Milli Takım'a alırken, ne bileyim istatistik filan tutturuyordur belki yardımcılarına. Zaten öylece oturuyorlar yanında kuzu kuzu. İstatistik demişken eğer öyleyse niye oynattı son lig maçında 1 dakika oynamış genç Batuhan'ı ?

Dedim ya, rezil eder adamı Fatih Terim. Öyle şutlar atıyoruz ki nerdeyse direklerini kırıyorduk adamların. İkincisinde baktı ki kaba kuvvetle olmuyor, bu sefer kelebek gibi dansederek attı dördüncü golü Cesur Yürek Tuncay. Bu kadar iyi oynayan takımın teknik direktörü eleştirilir mi, ayıp denen bir şey var, utanmalıyım kendimden. İyi de niye karalar bağladı bizim bakkal sözleşmesi uzatılınca? Aldığı para helal olsun, aylık 250 bin YTL göze batıyor da yıllık 1.5 milyon Euro alanlara niye bir şey denmiyor ? Bir ton demir mi ağır, bir ton pamuk mu hesabı.... Zaten Tuncay çıktı oyundan, seviyoruz bu çocuğu milletce...

Rakip takımın tüm futbolcuları tam anlamıyla zayıf halka. Süper ligimizden hangi takımı çıksa yener cinsinden. Ligimizin adı "Süper Lig", 2 kere iyi top oynamış 19 yaşındaki genç oyuncunun adı "yıldız futbolcu", teknik direktörümüzün adı "İmparator. Geçenlerde varoşlarda yıkık dökük bir market gördüm : "..... Hipermarket". Eskilerden gelen alışkanlık olsa gerek, enflasyonun çok olduğu memlekette böyle tüketiriz işte apoletleri...

Maç 4-2 bitti. Yanlış yazdık, 2-4 olmalıydı, deplasmandaydı maç, adamların da 5.000 seyircisi vardı. İsterse 10-0 bitsin, değişmeyecek fikrim. Ben hala Portekiz maçında kaldım, 2 pas yapamamıştık. Ne inat varmış adamda, "Nuh diyor, peygamber demiyor". 70 milyon yoruldu doğrusunu göstermekten, O şapkadan tavşan çıkartmakla meşgul hala. Her maçta ilk yarılarda fantezi yapıyor, bakıyor pabuç pahalı, normale dönüyor. Şanslı da mübarek. Dedim ya, adamı rezil eder. Çok eleştiriyorum ben de canım. Ne yapsın adam. O Hakan Balta'nın hali ne öyle? Kimi oynatacak yerine? Bu ülkede Ümit Özat'dan bu yana solbek yetişti de oynatmadı mı adamcağız? Ay öleceğim gülmekten. Gerçi bizimkisi Maldini'yi beğenmeyip kesmişti kovulmadan önce ya neyse. Şimdi de iki devşirme futbolcumuz var : Kazım ile Aurelio. Varsın 11 tane olsun, Osmanlı'dan beri ırkçılık yok bizim memlekette. Yok olmasına yok da hangisi futbol hayatları bittikten sonra Türkiye'de yaşamayı düşünüyor ?

Sahaya çıkanlar iyi oynadılar oynamasına da, niye finallere gitmeyi zora soktuk? Niye yenemedik gıldırgıcık takımları? Niye başabaş oynayamıyoruz üst düzey takımlarla? Niye geriyor tüm Türkiye'yi zorlu maçlar öncesi. Niye yok kadroda Fatih Tekke, Yıldıray, Mehmet Topuz, Gökhan Ünal.... Kendi şahsi kaprisleri yüzünden hangi hakla bizden saklar bu futbolcuları. Başarılı olması için illa Faruk Süren gibi bir futbol adamı mı olması lazım başında? Eğer kimsenin göremediğini bu kadar iyi görebiliyorsa geçsin başına bir Anadolu takımının. Tüm genç futbolcuları tanıyor nasıl olsa. Gerçi tanımasa da olur. İstese çok fazla para vermeden de toplayabilir tüm Milli Takımdaki futbolcuları. İşte o zaman başarılı olursa ben de kendisine "İmparator" derim. Üf yaaaa, yazının başından beri kaç kere kullanmışım adını. Bir daha yazmayacağım bu konuda, yine ikinci planda bıraktı karizmasıyla Milli Takımı. Dedim ya, rezil eder adamı Fatih Terim, yedirir laflarını insanın birbir.