Bir taşla iki kuş vurabilecek mi?

ALMANYA pazar günkü genel seçimlerden sonra fırtınalı bir döneme girdi. Siyasi partiler içerlerinde yaşanan çalkantıları her ne kadar dışarı yansıtmamaya çalışsa da, ilk hamleler gelmeye başladı. Seçimde tarihinin en ağır yenilgisini alan Sosyal Demokratlar (SPD) sol kanadın başını çeken Andrea Nahles’i Grup Başkanı seçti. SPD’nin 150 yıllık tarihinde ve kadınlara seçim hakkının kabul edilmesinden 100 yıl sonra ilk defa SPD’de bir kadın grup başkanı oldu. Ama Andrea Nahles’in grup başkanı seçilmesinin asıl önemi, kadın olmasının yanında asi bir siyasetçi olmasında yatıyor. Daha seçilir seçilmez, Hıristiyan Birlik partilerine “Yumruğu yiyeceksiniz” dedi. Gerçi daha sonra bunu şaka mahiyetinde söylediğini belirterek, sözlerini yumuşatmaya çalışsa da, Nahles, “Muhalefette kalmak için muhalefete girmiyoruz” diyerek, sert bir muhalefet yapacağının mesajını verdi.

Andrea Nahles

SCHRÖDER’E KAFA TUTTU

Partinin sol kanadının temsilcilerinden Andrea Nahles, eski SPD’li Başbakan Gerhard Schröder’in sosyal haklarda derin kesintiye giden Ajanda 2010 reform paketine ilk isyan edenlerden. Schröder’e kafa tutan Nahles, Schröder’den daha çok, SPD’den ayrılıp Sol Parti’yi kuran Oskar Lafontaine’e yakındı. 1995-1999 yılları arasında SPD’nin gençlik teşkilatı Juso (Genç Sosyalistler) genel başkanlığı, 2009-2013 yılları arasında parti genel sekreterliği yaptı.

Büyük koalisyonda Çalışma Bakanı olan Nahles, çalışkanlığı ve disipliniyle dikkatleri çekti. SPD’nin 2021 genel seçimlerinde bir kadın başbakan adayı çıkaracağı tahmin ediliyor.

Daha lise döneminde SPD’ye giren, hayalindeki meslek kısmına “Ev kadını veya başbakan” diye yazan Nahles, SPD’nin Merkel’i, yani ilk kadın başbakanı olur mu? Merkel de parti bağış skandalında dönemin Başbakanı Helmut Kohl’e kafa tutarak, CDU Genel Başkanı olmuştu. Nahles’in önünde daha uzun bir yol var. 152 SPD milletvekilinden sadece 14’ü hayır oyu vermiş olmasına rağmen, Nahles sol görüşleriyle partide tartışmalı biri.

KOALİSYON HAZIRLIĞI

SPD’deki değişimin hemen ardından Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri de Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’yi Meclis Başkanlığı’na önereceklerini açıkladı. Başbakan Merkel, partisinin kendisinden sonra ikinci adamı konumundaki Schaeuble’yi Meclis Başkanlığına getirerek, bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. 45 yıldır meclis üyesi olan, Helmut Kohl döneminde başbakan müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Kohl’den sonra CDU Genel Başkanlığı, Merkel hükümetinde Maliye Bakanlığı yapmış olan Schaeuble, en tecrübeli siyasetçi. Aşırı sağcı AfD’yi Meclis’te frenleyecek en otorite isim olarak görülüyor. Schaeuble’nin Meclis Başkanlığına SPD ve FDP hemen destek çıktı. Merkel, bu hamleyle aynı zamanda Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşillerle kurmayı planladığı üçlü Jamaika koalisyonuna da yer açtı. Almanya’da sadece Maliye Bakanı veto hakkına sahip. FDP lideri Christian Lindner, Başbakan Merkel’i dengelemek için Maliye Bakanlığına aday.

KOLTUĞU TEHLİKEDE

Seçimlerde en fazla oy kaybeden kardeş parti Hıristiyan Sosyal Birlik’te (CSU) Genel Başkan Horst Seehofer’in koltuğu tehlikede. CSU’da koltuk kavgası 17 Kasım’da yapılacak kurultaya ertelendi. Parti içinde Seehofer’in istifa etmesini, yerine Seehofer’in genç rakiplerinden Markus Söder’in geçmesini açık açık önerenler var.

AfD AŞIRI SAĞA KAYDI

Seçimlerde yer yer ırkçı kampanya yapan AfD’de ise liste başı adayları Alexander Gauland ile Alice Weidel Grup başkanı seçildi. Eski Doğu Almanya doğumlu, üniversitede okumasına izin verilmeyince Batı’ya kaçan Alexander Gauland, Uyum Bakanı Aydan Özoğuz için “Anadolu’da imha edeceğiz”, Ülkemizi ve halkımızı geri alacağız gibi sözlerle seçim kampanyası yürüttü. Eski bir CDU’lu olan, Hessen Eyaleti’nde başbakan müsteşarlığı yapan Alexander Gauland, 2013’te AfD’yi kuranlardan.

Alice Weidel ise burka ve türban yasağını savunan, bir mailinde Romenlerle, Arapları “kültür yabancısı” halklar olarak tanımlayan bir isim.

AfD’nin aşırı sağa kayması üzerine AfD Eşbaşkanı Frauke Petry ise partiden ayrılacağını açıkladı. Petry ve eşi Marcus Pretzell yeni bir parti kurma hazırlıkları yapıyor. Petry’ler Almanya genelinde CSU gibi bir parti kurmayı hedefliyor. Ortanın sağındaki Hıristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) karşısına böylece AfD’nin yanında bir de koyu bir muhafazakar parti çıkacak. Sosyal Demokrat Parti’nin solu dışlaması sonucu kendi solunda Yeşiller ve Sol Parti oluştu. Hıristiyan Birlik de, koyu muhafazakarları dışlamakla, kendi sağında yeni rakiplerle boğuşacak.