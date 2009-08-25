Bir taÅŸ attÄ±m... Tak dedi

FenerbahÃ§e hem Avrupa'da hem de TÃ¼rkiye'de fÄ±rtÄ±na gibi. BÃ¶yle bir dÃ¶nemde deÂkarÅŸÄ±sÄ±na yine ligin iyilerinden sayÄ±labilecek(en azÄ±ndan 4 puan toplamÄ±ÅŸtÄ± bugÃ¼ne gelene kadar, onu bulamayanlar da var!!) DiyarbakÄ±rspor ile DiyarbakÄ±r'da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

BÃ¼tÃ¼n DiyarbakÄ±rlÄ±lar toplanmÄ±ÅŸtÄ± ÅŸeref tribinÃ¼nde, hem rakip takÄ±m hem de ev sahibi takÄ±m baÅŸkanlarÄ± DiyarbakÄ±rlÄ±ydÄ±. MaÃ§ olabildiÄŸince dostluk Ã§erÃ§evesinde geÃ§ecek dedik ama sanÄ±rÄ±m biraz yanÄ±lmÄ±ÅŸÄ±z.

Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

MaÃ§ baÅŸladÄ±, yaÄŸmur gibi pet ÅŸiÅŸe, Ã§akmak, Ã§akÄ±l taÅŸÄ±, hatta maÃ§Ä± sonlarÄ±na doÄŸru bir taraftar yaÄŸmaya baÅŸladÄ±. Bu durum oyuncularÄ±n da gerilmesine sebep oldu. MaÃ§Ä±n henÃ¼z ilk on dakikasÄ±nda 3 tane sarÄ± kart Ã§Ä±ktÄ±.Â Â

Ã–zellikle DiyarbakÄ±rlÄ± sporcular Ã§ok sert oynuyorlardÄ±.

Tabi bu gerginlikte maÃ§Ä±n hakeminin de etkisi oldu, maÃ§Ä±n daha ilk dakikalarÄ±nda bir pozisyondan sonra Emre'nin kendisine â€“ eline vurarak â€“ tepki gÃ¶stermesine sessiz kalmasÄ± maÃ§ iÃ§erisinde otoritesini kaybetmesine neden oldu. Daha sonra ardarda gÃ¶sterdiÄŸi kartlar ile durumu kontrolÃ¼ne almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama nafile.

Â

Oynanan oyunun dÄ±ÅŸÄ±nda geliÅŸen olaylar maÃ§Ä± gÃ¶lgelese de dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel bir mÃ¼cadele vardÄ± sahada. Evet biraz sert oynandÄ± ama oyunun getirdiÄŸi bir sertlikti bu.

MaÃ§Ä±n Ã¶zellikle ilk on beÅŸ dakikasÄ± DiyarbakÄ±rspor'un etkili oyunuyla geÃ§ti. Ã‡ok baskÄ±lÄ± oynadÄ±lar, bu baskÄ± da iÅŸe yaradÄ± ve defansÄ±n Ã¶zellikle Bilica 'nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hatasÄ± ileÂdurum 1-0 oldu.

Lugano'nun takÄ±ma katÄ±lmasÄ± ile yeni defans ikilisi Bilica ve Lugano birbirlerine alÄ±ÅŸkÄ±n olmadÄ±klarÄ± iÃ§in bu durum defansta boÅŸluk yaratmalarÄ±na ve kalelerinde gol tehlikesi yaÅŸamalarÄ±na neden oldu.

DiyarbakÄ±rspor maÃ§Ä±n Ã¶zellikle ilk yarÄ±sÄ±nda defansta yaÅŸanan bu boÅŸluklarÄ± iyi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olacak ki orta sahadan defansÄ±n arkasÄ±na attÄ±ÄŸÄ± uzun toplarla rakip kalede tehlikeler yarattÄ±.

FenerbahÃ§e yine Bilica'nÄ±n adamÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmasÄ± ile 29. dakikada birbirinin ardÄ±na Ã¼Ã§ tehlike atlattÄ±. Åžutlardan birini kale direÄŸi, diÄŸerini GÃ¶khan ve en sonuncusunu kaleci Volkan kurtardÄ±.

Â

GÃ¶khan demiÅŸken; altÄ±nÄ± Ã§izmekte fayda var. Kapasitesi her ne kadar sÄ±nÄ±rlÄ± olsa da maÃ§ baÅŸÄ±ndan sonuna kadar canla baÅŸla mÃ¼cadele etmesi ve FenerbahÃ§e'nin ilk golÃ¼nÃ¼n baÅŸlangÄ±Ã§ ve finalindeki rolÃ¼ onu kesinlikle maÃ§Ä±n adamÄ± yaptÄ±. GeÃ§en seneden bu yana bir istikrar abidesi.

Bu ilk gol kesinlikle bahsedilmesi gereken bir goldÃ¼. GÃ¶khan'Ä±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± pozisyon ayaÄŸa paslar ile rakip kaleye kadar ulaÅŸtÄ± ve yine biraz Ã¶nce de dediÄŸim gibi tam jeneriklik bir gol oldu. GÃ¶khan belki pas atarÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeydi ya da gerÃ§ekten kaleye vurdu ama hangisi olursa olsun muhteÅŸem bir goldÃ¼.

Â

MaÃ§Ä±n ilkÂyarÄ±sÄ± berabere bitti. Ä°kinci yarÄ±ya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nda yine yabancÄ± maddeler artan bir hÄ±zla sahaya inmeye devam ediyordu. Hakemi bununla ilgili uyaran ve anons yapmasÄ±nÄ± isteyen futbolcular hakemin kendilerini azarlamasÄ± ile bu sefer dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakem BÃ¼nyamin Gezer'e dÃ¶ndÃ¼ler ve sonunda anons yapÄ±ldÄ± ama nafile.

KÄ±sa bir sÃ¼re duran maÃ§Ä±n yeniden baÅŸlamasÄ± ile Emre â€“ KazÄ±m paslaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KazÄ±m Ã§ok sert bir ÅŸutu gole Ã§evirdi ve ''her maÃ§ bir gol'' felsefesinin devam ettiÄŸini gÃ¶sterdi.

MaÃ§Ä±n bu dakikalarÄ±nda DiyarbakÄ±rlÄ± futbolcular iyice yorulmuÅŸlardÄ±, bÃ¼tÃ¼n enerjilerini ilk yarÄ±da bitiren oyuncular zaman zaman tehlike yaratsalar da baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±lar. MaÃ§Ä±n sonlarÄ±na doÄŸru 70.dakikaya gelindiÄŸinde GÃ¼iza'nÄ±n pasÄ± ile ceza sahasÄ±na giren Semih dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼nce FenerbahÃ§e bir de penaltÄ± kazanmÄ±ÅŸ oldu ve penaltÄ±yÄ± kullanan Semih de takÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golÃ¼nÃ¼ attÄ±.

Bu gol ile maÃ§Ä±n skoru tabeladaki yerini almÄ±ÅŸ oldu.

Â

MaÃ§Ä±n sonlarÄ±na doÄŸru yabancÄ± maddeler yetmiyormuÅŸ gibi bir de sahaya bir taraftar girdi ve koÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Burada en dikkatimi Ã§eken ÅŸu oldu aslÄ±nda, bu kiÅŸi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken ÅŸeref tribÃ¼nÃ¼nde bulunan yÃ¶neticiler tebessÃ¼m ediyorlardÄ±. GÃ¼lÃ¼yoruz aÄŸlanacak halimize. AslÄ±nda maÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan beri yaÅŸananlar ve maÃ§ bittikten sonra da devam eden olaylar hiÃ§ de Ã¶yle gÃ¼lÃ¼necek ve hafife alÄ±nacak ÅŸeyler deÄŸil. Bu konularÄ±n bir Ã¶nce masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± ve sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerekiyor.

DiyarbakÄ±rspor zorluklar ile kurulmuÅŸ ve canÄ±nÄ± diÅŸine takarak oynayan bir takÄ±m. BirkaÃ§ kiÅŸinin kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden yazÄ±k olmasÄ±n bunca emeÄŸe.

Bizler oyunun kalitesi futbolcularÄ±n performansÄ± ile ilgili konuÅŸalÄ±m, bunlarÄ±n kritiÄŸini yapalÄ±m. Futbol top ile oynansÄ±n taÅŸlarla deÄŸil.