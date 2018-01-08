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    Bir taraf donuyor bir taraf yanıyor!

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 08:00 | Son Güncelleme:

    ABD'nin doğu yakasında şiddetli soğuklar devam ederken can kaybı da artıyor. Soğukların etkili olduğu yerlerde geçen haftadan bu yana 22 kişi hayatını kaybetti.

    ABD'de son yılların en soğuk kışı yaşanırken doğu eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası sebebiyle birçok göl ve nehrin donduğu bildirildi.

    Başkentin sembollerinden Potomac Nehri'nin de büyük ölçüde donmasına neden olan soğuk hava, bölge sakinleri ve turistlere ilginç manzaralar sundu. Uzun zaman sonra ilk kez donan nehrin etrafında fotoğraf çeken turistler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    Öte yandan, kentin farklı noktalarında yer alan çok sayıdaki yapay havuz donarken pek çok kişi, bu havuzların üzerinde patenle kayarak eğlendi.

    Bir taraf donuyor bir taraf yanıyor

    Birkaç gün daha sürmesi beklenen aşırı soğuk hava dalgası sebebiyle birçok eyalette acil durum ilan edilirken şu ana kadar soğuklardan etkilenen en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

    ABD'nin en büyük kenti New York'ta da yoğun kar yağışı ve soğuk hava ile etkisini hissettiren dalga nedeniyle JFK Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süre durdurulmuş, doğu bölgesindeki 3 binden fazla uçuş ise iptal edilmişti.

    AVUSTRALYA YANIYOR!
    Avustralya'nın Sydney kenti, 7 Ocak Pazar günü son 79 yılın en sıcak gününü yaşadı. Termometrelerin 47,3 dereceyi gösterdiği kentte yangın alarmı verilirken kentte ateş yakmak yasaklandı.

    Bir taraf donuyor bir taraf yanıyor

    Kentin sıcaklık rekoru 1939'da 47,8 derece ile kırılmıştı.

    47,3 derecelik rekor, Meteoroloji Bürosu tarafından da teyit edildi.
    Ülke çapında evsizler sıcaktan korunmaları için barınaklara götürülürken bazı evsizler hastanelik oldu. New South Wales bölgesinde 7 bin civarında ev sıcak hava nedeniyle elektriksiz kaldı.

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